11:32 08.11.2021 (обновлено: 12:03 08.11.2021)
В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 39 400 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 39,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 400 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3422 (8,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 39 165 инфицированных, темп прироста остается на уровне 0,45 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.
Умерли 1190 человек (вчера было 1179). Здесь рекорд отмечался 4 ноября — 1195 смертей.
Выписались после лечения 25 582 пациента.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4982 (днем ранее было 4975), Подмосковье — 3429, Санкт-Петербурге — 2597, Самарской области — 1736, Воронежской — 799, Крыму — 791, Нижегородской области — 787, Свердловской — 732, Красноярском крае — 728, Пермском — 712.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 18 заболевших, а в Магаданской области их 30.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 834 495, из них 248 004 человека скончались, 7 587 560 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.