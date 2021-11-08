https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758023166.html

В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 39,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:32

2021-11-08T11:32

2021-11-08T12:03

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 39,4 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 400 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3422 (8,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 39 165 инфицированных, темп прироста остается на уровне 0,45 процента. Максимум зарегистрировали 6 ноября — 41 335.Умерли 1190 человек (вчера было 1179). Здесь рекорд отмечался 4 ноября — 1195 смертей.Выписались после лечения 25 582 пациента.Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 4982 (днем ранее было 4975), Подмосковье — 3429, Санкт-Петербурге — 2597, Самарской области — 1736, Воронежской — 799, Крыму — 791, Нижегородской области — 787, Свердловской — 732, Красноярском крае — 728, Пермском — 712.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по 18 заболевших, а в Магаданской области их 30.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 834 495, из них 248 004 человека скончались, 7 587 560 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html

https://ria.ru/20211106/vaktsinatsiya-1757887964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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