https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758002845.html

В Приморье сообщили о загруженности ковидных больниц

В Приморье сообщили о загруженности ковидных больниц - РИА Новости, 08.11.2021

В Приморье сообщили о загруженности ковидных больниц

Коечный фонд для лечения больных коронавирусом в Приморье занят на 88,7% на фоне роста заболеваемости, в настоящий момент в регионе развернуто 2 523 койки,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:34

2021-11-08T09:34

2021-11-08T09:34

распространение коронавируса

общество

приморский край

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Коечный фонд для лечения больных коронавирусом в Приморье занят на 88,7% на фоне роста заболеваемости, в настоящий момент в регионе развернуто 2 523 койки, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.Ранее сообщалось, что Приморье увеличивает количество коек для больных коронавирусом на фоне роста заболеваемости, на минувшей неделе дополнительно развернули 100 мест.Приморье больше недели ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 356 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 78 805 человек, 69 458 - выздоровели, 1 292 - умерлиРанее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников. С 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html

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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус в россии