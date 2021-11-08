https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757993867.html
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев - РИА Новости, 08.11.2021
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T04:07
2021-11-08T04:07
2021-11-08T04:07
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".Он также отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.
https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html
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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Гинцбург: COVID-19 можно одолеть за несколько месяцев за счет роста числа вакцинируемых