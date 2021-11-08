https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757993867.html

Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев

Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев - РИА Новости, 08.11.2021

Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев

Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T04:07

2021-11-08T04:07

2021-11-08T04:07

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".Он также отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.

https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии