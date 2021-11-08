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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757993867.html
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев - РИА Новости, 08.11.2021
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев
Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T04:07
2021-11-08T04:07
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".Он также отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.
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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:07 08.11.2021
 
Гинцбург рассказал, как одолеть COVID-19 за несколько месяцев

Гинцбург: COVID-19 можно одолеть за несколько месяцев за счет роста числа вакцинируемых

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Коронавирус удастся одолеть за несколько месяцев, если число ежедневно вакцинируемых резко увеличится, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
"Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны. Они должны сочетаться с резким увеличением количества привитых. (Мэр Москвы) Сергей Собянин сказал, что в последние 10 дней количество вакцинированных возросло в четыре раза (в день). А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев", - сказал Гинцбург.
Он также отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых, подчеркнув, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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