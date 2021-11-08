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Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:28
2021-11-08T03:28
2021-11-08T03:28
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: симптомы COVID-19 стали чаще напоминать грипп и ОРВИ