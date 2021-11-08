https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757993109.html

Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19

Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

Роспотребнадзор объяснил, как изменились самые частые симптомы COVID-19

Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:28

2021-11-08T03:28

2021-11-08T03:28

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

наталья пшеничная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752442272_381:593:1673:1320_1920x0_80_0_0_2413ffda2b568f4bf9d5f141a66e0296.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.Она отметила, что вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная