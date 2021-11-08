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В Госдуме заявили о недопустимости пересмотра конвенции по Черному морю
В Госдуме заявили о недопустимости пересмотра конвенции по Черному морю - РИА Новости, 08.11.2021
В Госдуме заявили о недопустимости пересмотра конвенции по Черному морю
Конвенция Монтрё по Черному морю не подлежит пересмотру, усиление военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе недопустимо, заявил РИА Новости депутат РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:41
2021-11-08T18:41
в мире
безопасность
сша
нато
госдума рф
военно-морские силы сша
михаил шеремет
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Конвенция Монтрё по Черному морю не подлежит пересмотру, усиление военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе недопустимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтрё поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости кораблей США и НАТО в Черном море. Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило."Конвенция Монтрё не подлежит пересмотру, тем более в угоду США. Кораблям США и НАТО нечего делать и хозяйничать в Черноморском регионе. И Россия этого, уверен, не допустит. Американцы должны знать, что на каждый недружелюбный и агрессивный шаг, сделанный в адрес России, они получат адекватный ответ. У нас есть все силы и возможности для этого", - сказал Шеремет.По его мнению, сегодня стоит ставить вопрос по запрету захода в Черное море военных кораблей тех стран, которые не относятся к Черноморскому региону."Черное море должно стать регионом стабильности и безопасности", - подчеркнул депутат.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html
https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html
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в мире, безопасность, сша, нато, госдума рф, военно-морские силы сша, михаил шеремет, черное море, россия
18:41 08.11.2021
 
В Госдуме заявили о недопустимости пересмотра конвенции по Черному морю

Депутат Госдумы Шеремет: пересмотр конвенции Монтре по Черному морю в угоду США недопустим

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Конвенция Монтрё по Черному морю не подлежит пересмотру, усиление военного присутствия США и НАТО в Черноморском регионе недопустимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтрё поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости кораблей США и НАТО в Черном море. Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.
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"Конвенция Монтрё не подлежит пересмотру, тем более в угоду США. Кораблям США и НАТО нечего делать и хозяйничать в Черноморском регионе. И Россия этого, уверен, не допустит. Американцы должны знать, что на каждый недружелюбный и агрессивный шаг, сделанный в адрес России, они получат адекватный ответ. У нас есть все силы и возможности для этого", - сказал Шеремет.
По его мнению, сегодня стоит ставить вопрос по запрету захода в Черное море военных кораблей тех стран, которые не относятся к Черноморскому региону.
"Черное море должно стать регионом стабильности и безопасности", - подчеркнул депутат.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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