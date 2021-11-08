https://ria.ru/20211108/konflikt-1758008345.html
В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода
В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода - РИА Новости, 08.11.2021
В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода
Сочинская полиция проверит всех участников конфликта, который возник в ресторане из-за QR-кода, сообщили РИА Новости в УВД города Сочи. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:17
2021-11-08T10:17
2021-11-08T10:17
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СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Сочинская полиция проверит всех участников конфликта, который возник в ресторане из-за QR-кода, сообщили РИА Новости в УВД города Сочи.Пользователи в социальных сетях обсуждают инцидент, который произошёл в сочинском "Гастропорте". На видео сотрудник фуд-корта не пускает посетителей в ресторан, между ними начинается потасовка, в ходе которой гость повалил на пол работника заведения. По словам очевидцев, сотрудник ресторана пытался воспрепятствовать проходу гостей, потому что те, предоставив QR-код, не показали паспорт."В настоящий момент проводится проверка", - сказали в ведомстве.Обстоятельства произошедшего также выясняются.
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происшествия, сочи, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода
В Сочи полиция проведет проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода