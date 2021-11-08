https://ria.ru/20211108/konflikt-1758008345.html

В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода

В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода - РИА Новости, 08.11.2021

В Сочи проведут проверку после конфликта в ресторане из-за QR-кода

Сочинская полиция проверит всех участников конфликта, который возник в ресторане из-за QR-кода, сообщили РИА Новости в УВД города Сочи. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:17

2021-11-08T10:17

2021-11-08T10:17

распространение коронавируса

происшествия

сочи

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

СОЧИ, 8 ноя – РИА Новости. Сочинская полиция проверит всех участников конфликта, который возник в ресторане из-за QR-кода, сообщили РИА Новости в УВД города Сочи.Пользователи в социальных сетях обсуждают инцидент, который произошёл в сочинском "Гастропорте". На видео сотрудник фуд-корта не пускает посетителей в ресторан, между ними начинается потасовка, в ходе которой гость повалил на пол работника заведения. По словам очевидцев, сотрудник ресторана пытался воспрепятствовать проходу гостей, потому что те, предоставив QR-код, не показали паспорт."В настоящий момент проводится проверка", - сказали в ведомстве.Обстоятельства произошедшего также выясняются.

https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии