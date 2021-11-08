https://ria.ru/20211108/kompensatsiya-1758073165.html

Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы

Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы - РИА Новости, 08.11.2021

Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы

Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:12

2021-11-08T15:12

2021-11-08T15:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

КРАСНОГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минивеста."К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений, многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она пояснила, что предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей затрат, понесенных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. В программе принимают участие: Яндекс.Еда, OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир. Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале РПГУ до 30 ноября.

https://ria.ru/20211108/ogranicheniya-1758033139.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), россия