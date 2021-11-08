Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211108/kompensatsiya-1758073165.html
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы - РИА Новости, 08.11.2021
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы
Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:12
2021-11-08T15:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
КРАСНОГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минивеста."К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений, многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она пояснила, что предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей затрат, понесенных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. В программе принимают участие: Яндекс.Еда, OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир. Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале РПГУ до 30 ноября.
https://ria.ru/20211108/ogranicheniya-1758033139.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), россия
15:12 08.11.2021
 

Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минивеста.
"К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений, многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 12:18Новости Подмосковья
Маски, вакцинация, QR-коды: в Подмосковье рассказали об ограничениях
Она пояснила, что предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей затрат, понесенных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. В программе принимают участие: Яндекс.Еда, OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир. Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале РПГУ до 30 ноября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"