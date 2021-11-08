https://ria.ru/20211108/kompensatsiya-1758073165.html
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы - РИА Новости, 08.11.2021
Подмосковным ресторанам компенсируют затраты на маркетплейсы
Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:12
2021-11-08T15:12
2021-11-08T15:12
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КРАСНОГОРСК, 8 ноя – РИА Новости. Рестораны и кафе Московской области получат компенсацию затрат на маркетплейсы, в рамках поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса сфер деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минивеста."К участию в конкурсном отборе по компенсации затрат на маркетплейсы допущены предприятия общественного питания. Для предпринимателей, занятых в этой сфере, поддержка будет чрезвычайно актуальна, поскольку в период действовавших в регионе ограничений, многие были вынуждены перейти на интернет-площадки. Мы готовы компенсировать до 50% расходов, связанных с этим процессом", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Она пояснила, что предприниматели смогут возместить до 500 тысяч рублей затрат, понесенных на оплату услуг маркетплейсов в этом году. В программе принимают участие: Яндекс.Еда, OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир. Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале РПГУ до 30 ноября.
https://ria.ru/20211108/ogranicheniya-1758033139.html
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