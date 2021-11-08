https://ria.ru/20211108/klimat-1758055363.html

Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина

Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина - РИА Новости, 08.11.2021

Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина

Читатели британской газеты The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как российский и китайский лидеры... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:52

2021-11-08T13:52

2021-11-08T13:52

в мире

глазго

китай

владимир путин

джо байден

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как российский и китайский лидеры проявили мудрость.По мнению пользователей, большинство мировых лидеров не преследуют благих намерений, принимая участие в подобного рода встречах, тогда как их заявления голословны.В свою очередь, комментатор под ником Graham Ross назвал призывы к переходу на "зеленые" источники энергии ерундой и демагогией, так как они не могут составить конкуренцию углеводородам."Их поддерживают на плаву только гигантские государственные субсидии, которые потом снова ложатся бременем на население", — считает он.Не осталось без внимания и заявление американского лидера Джо Байдена, раскритиковавшего Владимира Путина и Си Цзиньпина за того, что они лично не приехали на конференцию."Они проявили здравый рационализм в том, что не явились на это сборище!", — заключил Cicero.Другие читатели предположили, что Россия и Китай смеются над западными странами и не без основания."Запад становится все более оторванным от реальности. Мы ни в коем случае не готовы отказаться от ископаемого топлива", — подчеркнул Steven Wren.Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит с 31 октября по 12 ноября.

https://ria.ru/20211102/biden-1757304693.html

https://ria.ru/20211103/zakharova-1757593237.html

https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html

глазго

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, глазго, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, россия