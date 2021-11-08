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Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина
Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина - РИА Новости, 08.11.2021
Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина
Читатели британской газеты The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как российский и китайский лидеры... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:52
2021-11-08T13:52
в мире
глазго
китай
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как российский и китайский лидеры проявили мудрость.По мнению пользователей, большинство мировых лидеров не преследуют благих намерений, принимая участие в подобного рода встречах, тогда как их заявления голословны.В свою очередь, комментатор под ником Graham Ross назвал призывы к переходу на "зеленые" источники энергии ерундой и демагогией, так как они не могут составить конкуренцию углеводородам."Их поддерживают на плаву только гигантские государственные субсидии, которые потом снова ложатся бременем на население", — считает он.Не осталось без внимания и заявление американского лидера Джо Байдена, раскритиковавшего Владимира Путина и Си Цзиньпина за того, что они лично не приехали на конференцию."Они проявили здравый рационализм в том, что не явились на это сборище!", — заключил Cicero.Другие читатели предположили, что Россия и Китай смеются над западными странами и не без основания."Запад становится все более оторванным от реальности. Мы ни в коем случае не готовы отказаться от ископаемого топлива", — подчеркнул Steven Wren.Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит с 31 октября по 12 ноября.
https://ria.ru/20211102/biden-1757304693.html
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в мире, глазго, китай, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, россия
13:52 08.11.2021
 
Британцы набросились на Байдена из-за критики в адрес Путина

Читатели The Times: Путин не приехал на конференцию COP26 из-за ее абсурдности

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times назвали конференцию по климату COP26 "цирком под руководством клоунов", в то время как российский и китайский лидеры проявили мудрость.
По мнению пользователей, большинство мировых лидеров не преследуют благих намерений, принимая участие в подобного рода встречах, тогда как их заявления голословны.
"В действиях Запада вокруг климата очень много позы и очень мало реального действия", — убежден Chris Frankland.
В свою очередь, комментатор под ником Graham Ross назвал призывы к переходу на "зеленые" источники энергии ерундой и демагогией, так как они не могут составить конкуренцию углеводородам.
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"Их поддерживают на плаву только гигантские государственные субсидии, которые потом снова ложатся бременем на население", — считает он.
Не осталось без внимания и заявление американского лидера Джо Байдена, раскритиковавшего Владимира Путина и Си Цзиньпина за того, что они лично не приехали на конференцию.
"Путин, Си и другие мудрые люди и не собираются прекращать использование угля, нефти и газа", — отметил Mark Piney.
"Они проявили здравый рационализм в том, что не явились на это сборище!", — заключил Cicero.
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Другие читатели предположили, что Россия и Китай смеются над западными странами и не без основания.
"Запад становится все более оторванным от реальности. Мы ни в коем случае не готовы отказаться от ископаемого топлива", — подчеркнул Steven Wren.
"Председатель Си и президент Путин, действительно, смеются над нами. Особенно учитывая "достижения" саммита", — отметил Luke Nomore.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит с 31 октября по 12 ноября.
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