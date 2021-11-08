https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях - РИА Новости, 08.11.2021
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
Минфин США включил в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:13
2021-11-08T20:13
2021-11-08T22:24
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Минфин США включил в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского.Их обоих подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, США предъявили Полянину обвинения в "кибератаках с целью вымогательства", которые "повлияли на множество компаний". Россиянин получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать, добавил глава Минюста.Полянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может находиться в Барнауле.В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй заявил на пресс-конференции, что власти США помешают деятельности хакеров, даже если они скрываются за границей.Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в США. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.
https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html
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сша, в мире, санкции
20:13 08.11.2021 (обновлено: 22:24 08.11.2021)
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
США ввели санкции за кибервымогательство против россиянина Полянина и украинца Васинского
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Минфин США
включил в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского.
Их обоих подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру.
Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, США предъявили Полянину обвинения в "кибератаках с целью вымогательства", которые "повлияли на множество компаний". Россиянин получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать, добавил глава Минюста.
Полянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может находиться в Барнауле.
В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй заявил на пресс-конференции, что власти США помешают деятельности хакеров, даже если они скрываются за границей.
"Длинная рука закона может дотянуться куда дальше, чем они думают, и мы можем помешать тем, кто прячется в таких местах, как Россия. Полянин понял это, когда он проснулся и обнаружил, что пропали 6,1 миллиона долларов, которые он получил вымогательством со своих жертв", — заявил глава бюро.
Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше
и планируют депортировать в США
. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.
В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.