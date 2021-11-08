https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html

США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях

США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях - РИА Новости, 08.11.2021

США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях

Минфин США включил в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:13

2021-11-08T20:13

2021-11-08T22:24

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санкции

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Минфин США включил в санкционный список гражданина России Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского.Их обоих подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, США предъявили Полянину обвинения в "кибератаках с целью вымогательства", которые "повлияли на множество компаний". Россиянин получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать, добавил глава Минюста.Полянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может находиться в Барнауле.В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй заявил на пресс-конференции, что власти США помешают деятельности хакеров, даже если они скрываются за границей.Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в США. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.

https://ria.ru/20211028/kiberataka-1756602574.html

https://ria.ru/20211028/ekstraditsiya-1756774355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, санкции