https://ria.ru/20211108/khorovod-1758075183.html

В Самаре задержали организатора хоровода вокруг машины ДПС

В Самаре задержали организатора хоровода вокруг машины ДПС - РИА Новости, 08.11.2021

В Самаре задержали организатора хоровода вокруг машины ДПС

Полиция составила 24 административных протокола в отношении автовладельцев, нарушавших общественный порядок в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:27

2021-11-08T15:27

2021-11-08T16:00

происшествия

самара

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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция составила 24 административных протокола в отношении автовладельцев, нарушавших общественный порядок в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что стритрейсеры устроили массовую акцию в Самаре в период пандемии коронавируса. На опубликованном видео молодые люди водят хоровод вокруг машины ДПС около торгового центра. На кадрах также видно, как некоторые автомобили ездят по парковке с пассажирами, сидящими на дверях машин. В полиции подтвердили, что 30 октября в Самаре на парковке у торгового центра, а также на парковочной площадке у футбольного стадиона было организовано массовое пребывание граждан, повлекшее нарушение общественного порядка."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что участники мероприятия – автовладельцы, прибывшие из соседних регионов, и жители Самары… В отношении участников мероприятий сотрудниками полиции составлены 24 административных протокола", - говорится в сообщении.По данным полиции, восемь из 24 протоколов были составлены за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По информации ГУМВД, с молодыми людьми проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения и общественного порядка.Также полицейские задержали организатора мероприятия и администратора группы в соцсетях, ими оказались 23-летний житель Самары и 31-летний житель Отрадного. Промышленным районным судом Самары организатор оштрафован на 10 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.На видео, опубликованном полицией, организатор акции и администратор группы в соцсетях извиняются перед жителями Самары за несогласованное массовое мероприятие "в период пандемии с нарушением масочного режима", провокационное поведение его участников и за хоровод вокруг машины ДПС.

https://ria.ru/20210921/prigovor-1751143807.html

https://ria.ru/20211001/saratov-1752607936.html

самара

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Стритрейсеры извиняются в полиции за организацию незаконных гонок в Самаре Вечером 30 октября 2021 года, в ходе мониторинга сети Интернет, сотрудники самарской полиции выявили информацию о том, что в областной столице на парковке у торгового центра, расположенного на проспекте Кирова и парковочной площадке у футбольного стадиона на улице Демократической организовано массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, повлекших нарушение общественного порядка. 2021-11-08T15:27 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара