https://ria.ru/20211108/kater-1758076688.html

Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу

Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу - РИА Новости, 08.11.2021

Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу

Два быстроходных американских патрульных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу, сообщило в понедельник посольство США в Киеве. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:37

2021-11-08T15:37

2021-11-08T15:46

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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Два быстроходных американских патрульных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу, сообщило в понедельник посольство США в Киеве.Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что США передадут Украине в ноябре три катера типа Island."Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Катера типа Island - быстроходные патрульные катера береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).Ранее в минобороны Украины заявляли, что катера класса Island увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.

https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html

сша

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в мире, сша, одесса, черное море