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Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу
Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу - РИА Новости, 08.11.2021
Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу
Два быстроходных американских патрульных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу, сообщило в понедельник посольство США в Киеве. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:37
2021-11-08T15:46
в мире
сша
одесса
черное море
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Два быстроходных американских патрульных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу, сообщило в понедельник посольство США в Киеве.Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что США передадут Украине в ноябре три катера типа Island."Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Катера типа Island - быстроходные патрульные катера береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).Ранее в минобороны Украины заявляли, что катера класса Island увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.
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сша
одесса
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в мире, сша, одесса, черное море
15:37 08.11.2021 (обновлено: 15:46 08.11.2021)
 
Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу

Два быстроходных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Два быстроходных американских патрульных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу, сообщило в понедельник посольство США в Киеве.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что США передадут Украине в ноябре три катера типа Island.
"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Катера типа Island - быстроходные патрульные катера береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).
Ранее в минобороны Украины заявляли, что катера класса Island увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.
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