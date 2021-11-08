15:37 08.11.2021 (обновлено: 15:46 08.11.2021)
Два быстроходных катера береговой охраны отправились из США в Одессу
Два быстроходных катера береговой охраны типа Island отправились из США в Одессу
Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила, что США передадут Украине в ноябре три катера типа Island.
Two Island Class Patrol Boats have departed Baltimore, Maryland for Odesa. Part of the over $2.5 billion in security assistance 🇺🇸 has provided 🇺🇦 since 2014, the vessels will help strengthen 🇺🇦's maritime security & bolster 🇺🇦 Navy’s interoperability with NATO.#PartnershipStrong pic.twitter.com/rp2XxbON1Y— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 8, 2021
"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Катера типа Island - быстроходные патрульные катера береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).
Ранее в минобороны Украины заявляли, что катера класса Island увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.