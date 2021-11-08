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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html
Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков
Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков - РИА Новости, 08.11.2021
Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:36
2021-11-08T22:36
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя региона."В Ингушетии около 400 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, получили материальную помощь от главы региона Махмуд-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги переданы членам семей в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, который ежегодно проходит 8 ноября."Мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого", - сказал Калиматов."Наши соотечественники честно до конца следовали своему служебному долгу и воинской присяге. Они погибли в мирное время, отдали свои жизни во имя мира и спокойствия на нашей земле. Это настоящие герои, истинные патриоты своего народа. Память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавил глава Ингушетии.
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общество, махмуд-али калиматов, россия
22:36 08.11.2021
 
Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков

Глава Ингушетии Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"В Ингушетии около 400 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, получили материальную помощь от главы региона Махмуд-Али Калиматова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что деньги переданы членам семей в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, который ежегодно проходит 8 ноября.
"Мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого", - сказал Калиматов.
"Наши соотечественники честно до конца следовали своему служебному долгу и воинской присяге. Они погибли в мирное время, отдали свои жизни во имя мира и спокойствия на нашей земле. Это настоящие герои, истинные патриоты своего народа. Память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавил глава Ингушетии.
 
Республика ИнгушетияОбществоМахмуд-Али КалиматовРоссия
 
 
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