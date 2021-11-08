https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html

Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков

Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков - РИА Новости, 08.11.2021

Глава Ингушетии оказал материальную помощь 400 семьям погибших силовиков

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:36

2021-11-08T22:36

2021-11-08T22:36

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

россия

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НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов оказал материальную помощь 400 семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба руководителя региона."В Ингушетии около 400 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, получили материальную помощь от главы региона Махмуд-Али Калиматова", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги переданы членам семей в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, который ежегодно проходит 8 ноября."Мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого", - сказал Калиматов."Наши соотечественники честно до конца следовали своему служебному долгу и воинской присяге. Они погибли в мирное время, отдали свои жизни во имя мира и спокойствия на нашей земле. Это настоящие герои, истинные патриоты своего народа. Память о них навсегда останется в наших сердцах", - добавил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20211012/ingushetiya-1754204278.html

россия

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общество, махмуд-али калиматов, россия