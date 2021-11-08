https://ria.ru/20211108/izmena-1757827084.html

"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи

"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи - РИА Новости, 08.11.2021

"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи

Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку?

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

страхи

общество

наталья лосева

психология

подкаст

отношения

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"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку? audio/mpeg

"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку? audio/mpeg

Героиня выпуска Анна выясняет правильно ли она поступила, простив мужу первую измену и узнает как объяснить своей дочери почему "папа не живет с нами". На ее вопросы отвечает куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский.03:00 Когда муж изменил в первый раз03:50 Изменил снова14:30 "Безусловное принятие: покажи, что ты принимаешь меня не только белого и пушистого, но слабого и опущенного"15:30 Что травматично для ребенка при разводе родителей?19:40 Почему важно оставаться близкими людьми даже после расставания?22:00 "Мама, почему папа не живет с нами, у нас же в квартире есть место?"23:50 "Ребенок всегда должен знать самую простую настоящую правду"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио