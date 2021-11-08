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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211108/izmena-1757827084.html
"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи
"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи - РИА Новости, 08.11.2021
"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи
Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку?
2021-11-08T12:00
2021-11-08T12:00
страхи
общество
наталья лосева
психология
подкаст
отношения
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"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи
Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку?
audio/mpeg
"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи
Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку?
audio/mpeg
Героиня выпуска Анна выясняет правильно ли она поступила, простив мужу первую измену и узнает как объяснить своей дочери почему "папа не живет с нами". На ее вопросы отвечает куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский.03:00 Когда муж изменил в первый раз03:50 Изменил снова14:30 "Безусловное принятие: покажи, что ты принимаешь меня не только белого и пушистого, но слабого и опущенного"15:30 Что травматично для ребенка при разводе родителей?19:40 Почему важно оставаться близкими людьми даже после расставания?22:00 "Мама, почему папа не живет с нами, у нас же в квартире есть место?"23:50 "Ребенок всегда должен знать самую простую настоящую правду"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, наталья лосева, психология, подкаст, отношения, аудио
12:00 08.11.2021
 

"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи

Страхи
"Муж изменил. Дважды. Нужно ли было прощать?" Разбираем в подкасте Страхи
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Многие сказки заканчиваются большой, красивой свадьбой и (по умолчанию) счастливой жизнью после нее. Но в жизни здесь все только начинается. Когда муж изменил Анне в первый раз, они спокойно обсудили, что делать дальше. Когда изменил снова - расстались. Стоило ли прощать? Можно ли было предотвратить вторую измену? Как объяснить ситуацию ребенку?
Героиня выпуска Анна выясняет правильно ли она поступила, простив мужу первую измену и узнает как объяснить своей дочери почему "папа не живет с нами". На ее вопросы отвечает куратор сезона "Проблемы в семье" психолог Александр Колмановский.
03:00 Когда муж изменил в первый раз
03:50 Изменил снова
14:30 "Безусловное принятие: покажи, что ты принимаешь меня не только белого и пушистого, но слабого и опущенного"
15:30 Что травматично для ребенка при разводе родителей?
19:40 Почему важно оставаться близкими людьми даже после расставания?
22:00 "Мама, почему папа не живет с нами, у нас же в квартире есть место?"
23:50 "Ребенок всегда должен знать самую простую настоящую правду"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоНаталья ЛосеваПсихологияПодкастотношения
 
 
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