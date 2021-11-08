https://ria.ru/20211108/izbienie-1758000953.html
На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками
На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками - РИА Новости, 08.11.2021
На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками
Правоохранительные органы в Южно-Сахалинске проводят проверку в связи с избиением группой подростков школьника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:18
2021-11-08T09:18
2021-11-08T09:18
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы в Южно-Сахалинске проводят проверку в связи с избиением группой подростков школьника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры."Прокуратурой Южно-Сахалинска контролируется ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, группа школьников в выходные избила сверстника за "жизнь не по понятиям", мальчик попал в больницу."Эта вопиющая ситуация требует тщательной всесторонней проверки", - сказала журналистам детский омбудсмен Любовь Устиновская.По ее словам, подростки, избившие сверстника, должны быть наказаны в полном соответствии с законом."В решении этого вопроса я тесно взаимодействую с правоохранительными органами, прокуратурой и региональным министерством образования. По факту случившегося проводятся проверки, в том числе в школе", - добавила она.По данным Устиновской, сейчас мальчик проходит лечение в детской областной больнице. Состояние его стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
https://ria.ru/20211107/izbienie-1757939110.html
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происшествия, южно-сахалинск
На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками
В Южно-Сахалинске проведут проверку после избиения школьника подростками
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя - РИА Новости.
Правоохранительные органы в Южно-Сахалинске
проводят проверку в связи с избиением группой подростков школьника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска контролируется ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, группа школьников в выходные избила сверстника за "жизнь не по понятиям", мальчик попал в больницу.
"Эта вопиющая ситуация требует тщательной всесторонней проверки", - сказала журналистам детский омбудсмен Любовь Устиновская.
По ее словам, подростки, избившие сверстника, должны быть наказаны в полном соответствии с законом.
"В решении этого вопроса я тесно взаимодействую с правоохранительными органами, прокуратурой и региональным министерством образования. По факту случившегося проводятся проверки, в том числе в школе", - добавила она.
По данным Устиновской, сейчас мальчик проходит лечение в детской областной больнице. Состояние его стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.