https://ria.ru/20211108/izbienie-1758000953.html

На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками

На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками - РИА Новости, 08.11.2021

На Сахалине проведут проверку после избиения школьника подростками

Правоохранительные органы в Южно-Сахалинске проводят проверку в связи с избиением группой подростков школьника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:18

2021-11-08T09:18

2021-11-08T09:18

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы в Южно-Сахалинске проводят проверку в связи с избиением группой подростков школьника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры."Прокуратурой Южно-Сахалинска контролируется ход процессуальной проверки, организованной по факту хулиганских действий группы подростков в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, группа школьников в выходные избила сверстника за "жизнь не по понятиям", мальчик попал в больницу."Эта вопиющая ситуация требует тщательной всесторонней проверки", - сказала журналистам детский омбудсмен Любовь Устиновская.По ее словам, подростки, избившие сверстника, должны быть наказаны в полном соответствии с законом."В решении этого вопроса я тесно взаимодействую с правоохранительными органами, прокуратурой и региональным министерством образования. По факту случившегося проводятся проверки, в том числе в школе", - добавила она.По данным Устиновской, сейчас мальчик проходит лечение в детской областной больнице. Состояние его стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://ria.ru/20211107/izbienie-1757939110.html

https://ria.ru/20211029/izbienie-1756839652.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск