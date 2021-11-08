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Львова-Белова предложила создать систему поддержки жертв кибербуллинга
Львова-Белова предложила создать систему поддержки жертв кибербуллинга - РИА Новости, 08.11.2021
Львова-Белова предложила создать систему поддержки жертв кибербуллинга
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила апробировать в России практику интернет-помощи детям на фоне участившихся... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:46
2021-11-08T16:06
общество
интернет
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила апробировать в России практику интернет-помощи детям на фоне участившихся случаев кибербуллинга."Новый вызов для нас – это травля в интернете, кибербуллинг. Здесь для наших детей, которые большое количество времени проводят в социальных сетях, негативное мнение окружающих может оказывать большее влияние, чем реальная травля. Здесь очень важно формировать навыки безопасного цифрового поведения, апробировать практику интернет-помощи", - сказала Львова-Белова на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совфеде.По словам Львовой-Беловой, в мире уже появляются специалисты, которые ведут работу с детьми в цифровой среде. "Они вступают в переписку, участвуют в деструктивных группах, пытаются работать с детьми, которые высказывают экстремистские идеи в виртуальном пространстве", - сказала она."Это могло бы стать новой частью подготовки социальных педагогов, детских психологов и специалистов по работе с молодежью", - добавила омбудсмен.
https://ria.ru/20200901/bulling-1576555246.html
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общество, интернет, россия, мария львова-белова
15:46 08.11.2021 (обновлено: 16:06 08.11.2021)
 
Львова-Белова предложила создать систему поддержки жертв кибербуллинга

Львова-Белова предложила ввести в России интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC0 / AAA333 /
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила апробировать в России практику интернет-помощи детям на фоне участившихся случаев кибербуллинга.
"Новый вызов для нас – это травля в интернете, кибербуллинг. Здесь для наших детей, которые большое количество времени проводят в социальных сетях, негативное мнение окружающих может оказывать большее влияние, чем реальная травля. Здесь очень важно формировать навыки безопасного цифрового поведения, апробировать практику интернет-помощи", - сказала Львова-Белова на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совфеде.
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По словам Львовой-Беловой, в мире уже появляются специалисты, которые ведут работу с детьми в цифровой среде. "Они вступают в переписку, участвуют в деструктивных группах, пытаются работать с детьми, которые высказывают экстремистские идеи в виртуальном пространстве", - сказала она.
"Это могло бы стать новой частью подготовки социальных педагогов, детских психологов и специалистов по работе с молодежью", - добавила омбудсмен.
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ОбществоИнтернетРоссияМария Львова-Белова
 
 
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