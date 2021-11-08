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В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:24
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экономика
дмитрий песков
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, здесь главное — терпеливо, что называется, ждать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки со стороны европейских партнеров в одобрении "Северного потока — 2"."Безусловно, это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле считают, что "Северный поток — 2" значительно улучшит ситуацию на рынке газа.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, видео
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
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12:24 08.11.2021 (обновлено: 17:16 08.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

Песков: сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется время

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, здесь главное — терпеливо, что называется, ждать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки со стороны европейских партнеров в одобрении "Северного потока — 2".
"Безусловно, это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле считают, что "Северный поток — 2" значительно улучшит ситуацию на рынке газа.
 
ЭкономикаДмитрий ПесковСеверный поток — 2
 
 
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