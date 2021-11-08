https://ria.ru/20211108/gazoprovod-1758034906.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о сроках запуска "Северного потока — 2"

Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:24

2021-11-08T12:24

2021-11-08T17:16

экономика

дмитрий песков

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сроков запуска "Северного потока — 2" пока нет, на это потребуется определенное время, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, здесь главное — терпеливо, что называется, ждать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки со стороны европейских партнеров в одобрении "Северного потока — 2"."Безусловно, это очень-очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, по-прежнему ли в Кремле считают, что "Северный поток — 2" значительно улучшит ситуацию на рынке газа.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-08T12:24 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дмитрий песков, северный поток — 2, видео