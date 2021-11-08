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Первый международный GR Форум пройдет в Москве 9 декабря
Первый международный GR Форум пройдет в Москве 9 декабря - РИА Новости, 08.11.2021
Первый международный GR Форум пройдет в Москве 9 декабря
Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в Первом Международном GR Форуме в Москве (+16) РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:37
2021-11-08T14:37
пресс-релизы
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Москва, 8 ноя — Pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в Первом Международном GR Форуме в Москве (+16)Дата и время проведения: 9 декабря 2021, 11:00-18:00 (гибридное мероприятие).Место проведения: Москва, Radisson Blu Olympiyskiy, ул. Самарская, 1Подробнее по ссылке.Форум объединит профессионалов в сфере GR с целью обмена опытом в формате нетворкинга для эффективной реализации идей открытой коммуникации и создания продуктивных горизонтальных связей. Приглашаем Вас обсудить наиболее важные вопросы в сфере gr-работы и лоббирования интересов бизнес-сообщества на отечественном и международном рынках.Среди спикеров конференции заявлены: заместитель руководителя департамента торгово-экономического сотрудничества РАСПП, Эдуард Ким (тема выступления: лоббирование в Азии: проблемы и ведущие тенденции); генеральный директор, РУСИРАНЭКСПО "НЕФТЕХИМТРАНС", Александр Шаров (выступит с докладом: геополитика и бизнес, практические кейсы работы с санкционными списками); директор Brussels Energy Club, Надежда Кокотович (расскажет об особенностях европейского GR); руководитель направления GR EuroChem, Вадим Евдокимов (поделится с участниками иностранными GR-практиками); советник по Японии и странам АТР АИП, Ивао Охаси; исполнительный вице-президент, Ассоциация итальянских промышленников, Эрнесто Ферленги; коммерческий директор, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ольга Белякова; (вместе с гостями форума обсудят вопросы формирования профессионального международного GR-сообщества). С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.Gr-клуб "GR Business Union" - независимая площадка, на которой эксперты могут вести открытый, честный и профессиональный диалог.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:37 08.11.2021
 

Первый международный GR Форум пройдет в Москве 9 декабря

© pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon"Баннер GR форума
Баннер GR форума
© pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon"
Читать ria.ru в
Москва, 8 ноя — Pr-отдел, Gr-клуб "GR Business Uninon". Gr-клуб GR BUSINESS UNION приглашает принять участие в Первом Международном GR Форуме в Москве (+16)
Дата и время проведения: 9 декабря 2021, 11:00-18:00 (гибридное мероприятие).
Место проведения: Москва, Radisson Blu Olympiyskiy, ул. Самарская, 1
Подробнее по ссылке.
Форум объединит профессионалов в сфере GR с целью обмена опытом в формате нетворкинга для эффективной реализации идей открытой коммуникации и создания продуктивных горизонтальных связей. Приглашаем Вас обсудить наиболее важные вопросы в сфере gr-работы и лоббирования интересов бизнес-сообщества на отечественном и международном рынках.
Среди спикеров конференции заявлены: заместитель руководителя департамента торгово-экономического сотрудничества РАСПП, Эдуард Ким (тема выступления: лоббирование в Азии: проблемы и ведущие тенденции); генеральный директор, РУСИРАНЭКСПО "НЕФТЕХИМТРАНС", Александр Шаров (выступит с докладом: геополитика и бизнес, практические кейсы работы с санкционными списками); директор Brussels Energy Club, Надежда Кокотович (расскажет об особенностях европейского GR); руководитель направления GR EuroChem, Вадим Евдокимов (поделится с участниками иностранными GR-практиками); советник по Японии и странам АТР АИП, Ивао Охаси; исполнительный вице-президент, Ассоциация итальянских промышленников, Эрнесто Ферленги; коммерческий директор, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ольга Белякова; (вместе с гостями форума обсудят вопросы формирования профессионального международного GR-сообщества). С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
Мероприятие будет интересно руководителям GR, CSR, IR, отделам развития крупных российских и международных компаний, НКО, отраслевым ассоциациям и союзам.
По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, info@grbusinessunion.com.
Gr-клуб "GR Business Union" - независимая площадка, на которой эксперты могут вести открытый, честный и профессиональный диалог.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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