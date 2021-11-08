https://ria.ru/20211108/film-1758142823.html
Минюст признал снятый в СССР фильм о "сионистах" экстремистским
Минюст признал снятый в СССР фильм о "сионистах" экстремистским - РИА Новости, 08.11.2021
Минюст признал снятый в СССР фильм о "сионистах" экстремистским
Советский документальный фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*, снятый в 1973 году, включен в список экстремистских материалов, следует из... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:16
2021-11-08T23:16
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Советский документальный фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*, снятый в 1973 году, включен в список экстремистских материалов, следует из соответствующего списка Министерства юстиции России.Согласно опубликованной информации, фильм был включен в список экстремистских материалов 8 ноября."Видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели деяния сионистов"*, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 1 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд", - говорится в сообщении.В списке указывается, что данный фильм "начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...", заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: "Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?".По информации Минюста, данный фильм включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.В интернете, социальных сетях можно найти данную кинокартину, снятую в 1973 году. В описании к видео уточняется, что фильм, рассказывающий о "подрывной деятельности" против СССР, не дошел до широкого проката.*Материал, признанный экстремистским
https://ria.ru/20211108/reestr-1758130220.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ссср, новости культуры, россия
Минюст признал снятый в СССР фильм о "сионистах" экстремистским
Минюст признал снятый в СССР в 1973 году фильм о "сионистах" экстремистским
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Советский документальный фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*, снятый в 1973 году, включен в список экстремистских материалов, следует из соответствующего списка Министерства юстиции России
.
Согласно опубликованной информации, фильм был включен в список экстремистских материалов 8 ноября.
"Видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели деяния сионистов"*, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 1 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд", - говорится в сообщении.
В списке указывается, что данный фильм "начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...", заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: "Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?".
По информации Минюста, данный фильм включен в список экстремистских материалов по решению Сыктывкарского городского суда от 5 июля 2021 года.
В интернете, социальных сетях можно найти данную кинокартину, снятую в 1973 году. В описании к видео уточняется, что фильм, рассказывающий о "подрывной деятельности" против СССР
, не дошел до широкого проката.
*Материал, признанный экстремистским