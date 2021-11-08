https://ria.ru/20211108/fbr-1758135226.html

ФБР пообещала помешать деятельности хакеров, которые укрываются в России

ФБР пообещала помешать деятельности хакеров, которые укрываются в России - РИА Новости, 08.11.2021

ФБР пообещала помешать деятельности хакеров, которые укрываются в России

Директор ФБР Кристофер Рэй пообещал, что власти США помешают деятельности хакеров, которые хотят укрыться в России. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:30

2021-11-08T21:30

2021-11-08T21:30

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй пообещал, что власти США помешают деятельности хакеров, которые хотят укрыться в России."Длинная рука закона может дотянуться куда дальше, чем они думают, и мы можем помешать тем, кто прячется в таких местах, как Россия. Полянин понял это, когда он проснулся и обнаружил, что пропали 6,1 миллиона долларов, которые он получил вымогательством со своих жертв", - заявил Рэй на пресс-конференции.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли обоих в список американских санкций. Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.Кроме того, США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.

https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html

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в мире, сша, кристофер рэй, фбр, россия