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Греф оценил выгоду для России от энергоперехода
Греф оценил выгоду для России от энергоперехода - РИА Новости, 08.11.2021
Греф оценил выгоду для России от энергоперехода
Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T05:07
2021-11-08T11:06
экономика
технологии
москва
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом изменения займут минимум 40 лет, а их стоимость может составить от 657 миллиардов до одного триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.Проблема декарбонизации является для России сверхактуальной, при этом в ближайшие 30 лет стране может понадобиться от 657 миллиардов до одного триллиона долларов инвестиций в декарбонизацию, оценил он. Однако если в России ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и приступить к созданию внутреннего рынка углеродных единиц, то это даст альтернативный источник доходов федерального бюджета. При этом повышение и использование потенциала поглощения России не требует технологического прорыва и экономически эффективно уже при цене на углерод 25 долларов за тонну.В то же время средства из этого источника могут быть целевым образом использованы для финансирования энергоперехода в стране и внедрения прорывных технологий. Так, например, при действующей цене на углерод в районе 62 доллара за тонну эквивалента СО2 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц."В ближайшем будущем мы видим большие возможности, связанные с процессами декарбонизации: современная программа реиндустриализации создаст миллионы новых рабочих мест и обеспечит опережающие темпы роста мировой экономики, будет способствовать развитию и внедрению новых технологий, улучшению качества окружающей среды. Переход к "зеленой" экономике может к 2030 году принести прямую экономическую выгоду в размере 26 триллионов долларов и создать 25 миллионов рабочих мест", - заключил Греф.Читайте полный текст интервью Германа Грефа &gt;&gt;
https://ria.ru/20211108/krizis-1757991651.html
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экономика, технологии, москва, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, россия
05:07 08.11.2021 (обновлено: 11:06 08.11.2021)
 
Греф оценил выгоду для России от энергоперехода

Греф: энергопереход приведет к формированию в России более устойчивой модели экономики

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВетрогенераторы Адыгейской ВЭС
Ветрогенераторы Адыгейской ВЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом изменения займут минимум 40 лет, а их стоимость может составить от 657 миллиардов до одного триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
"Переход к углеродной нейтральности - это длительный процесс. Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура "переварят" все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития", - прокомментировал Греф вопрос об энергопереходе в России.
Проблема декарбонизации является для России сверхактуальной, при этом в ближайшие 30 лет стране может понадобиться от 657 миллиардов до одного триллиона долларов инвестиций в декарбонизацию, оценил он. Однако если в России ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и приступить к созданию внутреннего рынка углеродных единиц, то это даст альтернативный источник доходов федерального бюджета. При этом повышение и использование потенциала поглощения России не требует технологического прорыва и экономически эффективно уже при цене на углерод 25 долларов за тонну.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
02:06
Греф оценил риск возникновения нового мирового кризиса
В то же время средства из этого источника могут быть целевым образом использованы для финансирования энергоперехода в стране и внедрения прорывных технологий. Так, например, при действующей цене на углерод в районе 62 доллара за тонну эквивалента СО2 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц.
"В ближайшем будущем мы видим большие возможности, связанные с процессами декарбонизации: современная программа реиндустриализации создаст миллионы новых рабочих мест и обеспечит опережающие темпы роста мировой экономики, будет способствовать развитию и внедрению новых технологий, улучшению качества окружающей среды. Переход к "зеленой" экономике может к 2030 году принести прямую экономическую выгоду в размере 26 триллионов долларов и создать 25 миллионов рабочих мест", - заключил Греф.
Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
03:13
Греф рассказал, как защитить сбережения от инфляции
 
ЭкономикаТехнологииМоскваГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк РоссииРоссия
 
 
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