https://ria.ru/20211108/energoperekhod-1757994286.html

Греф оценил выгоду для России от энергоперехода

Греф оценил выгоду для России от энергоперехода - РИА Новости, 08.11.2021

Греф оценил выгоду для России от энергоперехода

Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T05:07

2021-11-08T05:07

2021-11-08T11:06

экономика

технологии

москва

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом изменения займут минимум 40 лет, а их стоимость может составить от 657 миллиардов до одного триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.Проблема декарбонизации является для России сверхактуальной, при этом в ближайшие 30 лет стране может понадобиться от 657 миллиардов до одного триллиона долларов инвестиций в декарбонизацию, оценил он. Однако если в России ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и приступить к созданию внутреннего рынка углеродных единиц, то это даст альтернативный источник доходов федерального бюджета. При этом повышение и использование потенциала поглощения России не требует технологического прорыва и экономически эффективно уже при цене на углерод 25 долларов за тонну.В то же время средства из этого источника могут быть целевым образом использованы для финансирования энергоперехода в стране и внедрения прорывных технологий. Так, например, при действующей цене на углерод в районе 62 доллара за тонну эквивалента СО2 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц."В ближайшем будущем мы видим большие возможности, связанные с процессами декарбонизации: современная программа реиндустриализации создаст миллионы новых рабочих мест и обеспечит опережающие темпы роста мировой экономики, будет способствовать развитию и внедрению новых технологий, улучшению качества окружающей среды. Переход к "зеленой" экономике может к 2030 году принести прямую экономическую выгоду в размере 26 триллионов долларов и создать 25 миллионов рабочих мест", - заключил Греф.Читайте полный текст интервью Германа Грефа >>

https://ria.ru/20211108/krizis-1757991651.html

https://ria.ru/20211108/sberezheniya-1757992416.html

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экономика, технологии, москва, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, россия