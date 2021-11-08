https://ria.ru/20211108/ekaterinburg-1758045449.html
Власти Екатеринбурга ответят родителям, выступающим против онлайн-обучения
Власти Екатеринбурга ответят родителям, выступающим против онлайн-обучения - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Екатеринбурга ответят родителям, выступающим против онлайн-обучения
Власти Екатеринбурга обещают в ближайшее время ответить родителям школьников, выступающим против дистанционного обучения, сообщили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:04
2021-11-08T13:04
2021-11-08T13:04
общество
школа
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Власти Екатеринбурга обещают в ближайшее время ответить родителям школьников, выступающим против дистанционного обучения, сообщили РИА Новости в департаменте образования мэрии.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, снятое у здания городской администрации, на котором родители выступают против дистанционного обучения в школах. Некоторые собравшиеся предлагают дать семьям выбор - оставить детей учиться дома или ходить в школу."Пришло человек 20. К ним вышел начальник департамента образования. Выслушал, ответил на вопросы, принял письменные обращения. Ответ на них будет дан в ближайшее время", - сказали в департаменте.
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общество, школа, екатеринбург
Власти Екатеринбурга ответят родителям, выступающим против онлайн-обучения
Власти Екатеринбурга ответят родителям школьников, выступающим против онлайн-обучения