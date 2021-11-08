https://ria.ru/20211108/dzhonson-1758076870.html

Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос

Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2021

Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году, свидетельствуют данные общественного... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:38

2021-11-08T15:38

2021-11-08T15:56

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году, свидетельствуют данные общественного опроса, проведенного агентством исследований Ipsos MORI для газеты Standard.В опросе Ipsos MORI приняли участие 1007 британцев в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился по телефону с 29 октября по 4 ноября.Данные опроса показали, что 55% взрослого населения Британии не согласны с тем, что у Джонсона есть качества, которые нужны для того, чтобы быть хорошим премьер-министром, а 34% - согласны. Это самый низкий уровень с июня 2019 года, за месяц до того, как он вступил в должность премьер-министра.В исследовании отмечается, что несмотря на эти мрачные показатели для премьер-министра, у Лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера пока нет такого прорыва, чтобы победить на выборах.Опрос показал, что рейтинг Консервативной партии снизился на 4 процентных пункта с сентября и составил 35%, в то время как рейтинг Лейбористкой партии остался на прежнем уровне – 36%.Тем временем 62% британцев заявили, что не удовлетворены действиями Джонсона – это самый низкий рейтинг удовлетворенности с октября прошлого года.Почти половина респондентов - 48% - считают, что правительство плохо справляется с пандемией COVID-19, что на 12 процентных пункта больше, чем в сентябре.

https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html

https://ria.ru/20211102/otnosheniya-1757392228.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, кир стармер