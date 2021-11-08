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Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос
Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос - РИА Новости, 08.11.2021
Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос
Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году, свидетельствуют данные общественного... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:38
2021-11-08T15:38
2021-11-08T15:56
в мире
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ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году, свидетельствуют данные общественного опроса, проведенного агентством исследований Ipsos MORI для газеты Standard.В опросе Ipsos MORI приняли участие 1007 британцев в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился по телефону с 29 октября по 4 ноября.Данные опроса показали, что 55% взрослого населения Британии не согласны с тем, что у Джонсона есть качества, которые нужны для того, чтобы быть хорошим премьер-министром, а 34% - согласны. Это самый низкий уровень с июня 2019 года, за месяц до того, как он вступил в должность премьер-министра.В исследовании отмечается, что несмотря на эти мрачные показатели для премьер-министра, у Лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера пока нет такого прорыва, чтобы победить на выборах.Опрос показал, что рейтинг Консервативной партии снизился на 4 процентных пункта с сентября и составил 35%, в то время как рейтинг Лейбористкой партии остался на прежнем уровне – 36%.Тем временем 62% британцев заявили, что не удовлетворены действиями Джонсона – это самый низкий рейтинг удовлетворенности с октября прошлого года.Почти половина респондентов - 48% - считают, что правительство плохо справляется с пандемией COVID-19, что на 12 процентных пункта больше, чем в сентябре.
https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, кир стармер
15:38 08.11.2021 (обновлено: 15:56 08.11.2021)
Рейтинг Джонсона рухнул до минимума, показал опрос
Рейтинг Джонсона упал до минимума с момента прихода к власти в 2019 году, показал опрос
ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости.
Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
упал до минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году, свидетельствуют данные общественного опроса, проведенного агентством исследований Ipsos MORI
для газеты Standard
.
В опросе Ipsos MORI приняли участие 1007 британцев в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился по телефону с 29 октября по 4 ноября.
Данные опроса показали, что 55% взрослого населения Британии не согласны с тем, что у Джонсона есть качества, которые нужны для того, чтобы быть хорошим премьер-министром, а 34% - согласны. Это самый низкий уровень с июня 2019 года, за месяц до того, как он вступил в должность премьер-министра.
В исследовании отмечается, что несмотря на эти мрачные показатели для премьер-министра, у Лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера
пока нет такого прорыва, чтобы победить на выборах.
Опрос показал, что рейтинг Консервативной партии снизился на 4 процентных пункта с сентября и составил 35%, в то время как рейтинг Лейбористкой партии остался на прежнем уровне – 36%.
Тем временем 62% британцев заявили, что не удовлетворены действиями Джонсона – это самый низкий рейтинг удовлетворенности с октября прошлого года.
Почти половина респондентов - 48% - считают, что правительство плохо справляется с пандемией COVID-19, что на 12 процентных пункта больше, чем в сентябре.