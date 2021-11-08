https://ria.ru/20211108/dtp-1758094180.html
В Москве возбудили дело после гибели ребенка в ДТП с такси
В Москве возбудили дело после гибели ребенка в ДТП с такси - РИА Новости, 08.11.2021
В Москве возбудили дело после гибели ребенка в ДТП с такси
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с такси на северо-востоке Москвы, в результате... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:54
2021-11-08T16:54
2021-11-08T16:54
происшествия
москва
ярославское шоссе
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с такси на северо-востоке Москвы, в результате которого скончался ребенок, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека -ред.)", - говорится в сообщении.Водитель такси, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части. В результате пострадали три человека. Позже травмированный мальчик скончался. Его мама находится в больнице с различными травмами.
https://ria.ru/20211103/dtp-1757570511.html
москва
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происшествия, москва, ярославское шоссе, россия
В Москве возбудили дело после гибели ребенка в ДТП с такси
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с такси в Москве