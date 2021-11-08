https://ria.ru/20211108/dtp-1758039948.html
В Москве умер ребенок, пострадавший в ДТП с такси
В Москве умер ребенок, пострадавший в ДТП с такси - РИА Новости, 08.11.2021
В Москве умер ребенок, пострадавший в ДТП с такси
Ребенок, пострадавший в ДТП с такси на северо-востоке Москвы, скончался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:44
2021-11-08T12:44
2021-11-08T12:44
происшествия
москва
ярославское шоссе
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в ДТП с такси на северо-востоке Москвы, скончался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.Накануне в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы сообщалось, что водитель такси, двигаясь в сторону центра на развязке МКАД и Ярославского шоссе, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части. Пострадали три человека, в том числе ребёнок."Мальчик сегодня скончался. Его мама находится в больнице с различными травмами. Пострадавший водитель такси также в медучреждении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html
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ярославское шоссе
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происшествия, москва, ярославское шоссе
В Москве умер ребенок, пострадавший в ДТП с такси
Ребенок, пострадавший в ДТП с такси на северо-востоке Москвы, умер