https://ria.ru/20211108/draka-1758090543.html

В Москве завели уголовное дело после массовой драки

В Москве завели уголовное дело после массовой драки - РИА Новости, 08.11.2021

В Москве завели уголовное дело после массовой драки

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников проткнули острым предметом,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:35

2021-11-08T16:35

2021-11-08T16:35

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников проткнули острым предметом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 6 ноября возле жилых домов на улице Саянская произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников "причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки".Тридцатилетний потерпевший сейчас в больнице, а ударивший его ножом человек задержан. На допросе он пояснил, что во время драки был пьян."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова. Сегодня следствие по просит суд заключить фигуранта дела в СИЗО.По информации СМИ, при побоище в ход шли палки и бутылки, а всего в нем участвовали около десятка человек. Конфликт, по данным прессы, начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалеку – перебранка скоро переросла в битву стенка на стенку.

https://ria.ru/20211107/draka-1757961227.html

https://ria.ru/20211106/draka-1757879261.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия