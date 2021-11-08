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В Москве завели уголовное дело после массовой драки
В Москве завели уголовное дело после массовой драки - РИА Новости, 08.11.2021
В Москве завели уголовное дело после массовой драки
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников проткнули острым предметом,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:35
2021-11-08T16:35
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников проткнули острым предметом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 6 ноября возле жилых домов на улице Саянская произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников "причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки".Тридцатилетний потерпевший сейчас в больнице, а ударивший его ножом человек задержан. На допросе он пояснил, что во время драки был пьян."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова. Сегодня следствие по просит суд заключить фигуранта дела в СИЗО.По информации СМИ, при побоище в ход шли палки и бутылки, а всего в нем участвовали около десятка человек. Конфликт, по данным прессы, начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалеку – перебранка скоро переросла в битву стенка на стенку.
https://ria.ru/20211107/draka-1757961227.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
16:35 08.11.2021
 
В Москве завели уголовное дело после массовой драки

Уголовное дело о покушении на убийство завели после массовой драки на востоке Москвы

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников проткнули острым предметом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 6 ноября возле жилых домов на улице Саянская произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников "причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки".
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Участник массовой драки в Домодедово рассказал о стрельбе во время стычки
Тридцатилетний потерпевший сейчас в больнице, а ударивший его ножом человек задержан. На допросе он пояснил, что во время драки был пьян.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова. Сегодня следствие по просит суд заключить фигуранта дела в СИЗО.
По информации СМИ, при побоище в ход шли палки и бутылки, а всего в нем участвовали около десятка человек. Конфликт, по данным прессы, начался с того, что молодых людей возмутила шумная компания неподалеку – перебранка скоро переросла в битву стенка на стенку.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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