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На Украине придумали "новый" способ вернуть Донбасс
На Украине придумали "новый" способ вернуть Донбасс - РИА Новости, 08.11.2021
На Украине придумали "новый" способ вернуть Донбасс
Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:33
2021-11-08T20:33
2021-11-08T20:33
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров."Также необходимо создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты "Минска", - сказал Никифоров в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.Пресс-секретарь президента также отметил, что к работе трехсторонней контактной группы по Донбассу присоединится новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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в мире, украина, киев, донбасс
На Украине придумали "новый" способ вернуть Донбасс
Никифоров: Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках переговоров по Донбассу