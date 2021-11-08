https://ria.ru/20211108/donbass-1757994878.html

В ЛНР сообщили о трех обстрелах в Донбассе со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о трех обстрелах в Донбассе со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.11.2021

В ЛНР сообщили о трех обстрелах в Донбассе со стороны ВСУ

Украинские силовики за сутки трижды открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T06:08

2021-11-08T06:08

2021-11-08T10:14

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ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки трижды открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представитель ДНР, со своей стороны, заявил, что силовики нарушали перемирие пять раз. По его словам, они вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.С конца июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они, в частности, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, применения беспилотников. Тем не менее стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.В последние недели напряженность на линии соприкосновения снова возросла. В конце октября украинские силовики предприняли попытку занять расположенный в нейтральной зоне поселок Старомарьевка, затем под удар попал подконтрольный ДНР город Тельманово, кроме того, ВСУ применили ударный беспилотник "Байрактар". В российском МИД назвали действия украинской стороны тревожными и не исключили, что Киев сознательно идет на обострение.

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

киев

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр