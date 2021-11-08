https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе

На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2021

На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредил украинские власти о... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:10

2021-11-08T02:10

2021-11-08T10:57

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денис пушилин

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе.По его мнению, попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры.Парламентарий также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если "ставки будут высоки".В конце октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о нескольких признаках, которые говорят о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации" в Донбассе. Он пояснил, что Киев стягивает силы и технику "на южном направлении", возможно, желая отрезать ДНР от моря.В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с приписываемым Москве "усилением агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.

https://ria.ru/20211101/dron-1757136416.html

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756966079.html

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в мире, украина, киев, москва, дмитрий козак, верховная рада украины, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия