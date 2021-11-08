02:10 08.11.2021 (обновлено: 10:57 08.11.2021)
На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
Депутат Рады Волошин: попытка наступления в Донбассе вызовет уничтожающий удар по Украине
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Олег Волошин в эфире радиостанции "Говорит Москва" предупредил украинские власти о последствиях масштабного наступления в Донбассе.
По его мнению, попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры.
"Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине", — заявил Волошин.
Парламентарий также предположил, что Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если "ставки будут высоки".
"Если вы попытаетесь тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде чем появятся морпехи, вы сами реально натолкнетесь на угрозу ядерной войны, мы сначала просто возьмем эту территорию, вам негде будет размещаться, и вы нам еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим", — высказался депутат о вероятной позиции России.
В конце октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о нескольких признаках, которые говорят о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации" в Донбассе. Он пояснил, что Киев стягивает силы и технику "на южном направлении", возможно, желая отрезать ДНР от моря.
В России неоднократно подчеркивали, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и не выступает субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с приписываемым Москве "усилением агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.