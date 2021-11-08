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Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы - РИА Новости, 08.11.2021
Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Участники "нормандского формата" переговоров по Донбассу не реагируют на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ, который может быть... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T01:24
2021-11-08T01:24
2021-11-08T01:24
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Участники "нормандского формата" переговоров по Донбассу не реагируют на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Должен быть конкретный результат. Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить", - добавила представитель МИД РФ.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, франция, москва, сергей лавров, мария захарова, минские соглашения, россия
Захарова: участники "нормандского формата" не реагируют на призывы Москвы
Захарова: на призыв России обсудить итоговый документ до нормандского саммита ответа нет