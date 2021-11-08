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Кинолог рассказал, как защитить собаку от убийц
Кинолог рассказал, как защитить собаку от убийц - РИА Новости, 08.11.2021
Кинолог рассказал, как защитить собаку от убийц
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и тем самым... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:19
2021-11-08T09:35
общество
москва
собаки
владимир голубев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и тем самым защитить ее от догхантеров, которые намерено травят собак, и предотвратить заболевания, поскольку подобранный кусочек пищи может быть источником болезнетворных бактерий и вирусов.По его словам, как только в доме появилась собака, требуется тут же начинать с ней заниматься обучением командам. "Ваш любимец должен хорошо усвоить команду "фу", - отметил кинолог.Он рассказал, что для того, чтобы обучить собаку этой команде, нужно положить незаметно во время прогулки лакомство на землю. Когда собака заметит его и захочет подобрать, следует строго произнести команду "фу". Если же питомец пытается съесть лакомство, нужно резко потянуть на себя поводок и повторить команду.После этого следует ослабить поводок и понаблюдать за собакой. Если у неё не возникает никакого желания поднять с земли лакомство, нужно поощрить питомца лакомством из рук или игрушкой, погладить его за правильное поведение. "Если ваш питомец не проявляет интереса к разбросанным кускам, отпустите его с поводка и при малейшем желании съесть кусочек, отпугивайте командой "фу". Для закрепления этого упражнения периодически меняйте лакомство", - сказал Голубев.Также он считает полезным научить реагировать питомца на команду "дай". "Если вдруг собака все-таки что-то подберет, вы всегда сможете забрать у неё этот предмет", - сказал кинолог.По его словам, чтобы научить питомца этой команде, во время игры следует попытаться забрать у него игрушку, произнеся команду "дай". Для этого можно использовать другую игрушку или лакомство как бы давая их взамен."Если питомец отдал вам предмет, очень активно похвалите его. Если животное не отдает вам игрушку, проявите настойчивость в предложении замены. Как только почувствуете, что хватка у собаки ослабла, заберите предмет, поощряя питомца. Важно использовать "замену" в самом начале обучения, в дальнейшем поощрением может быть похвала и поглаживание", - сказал Голубев.Также кинолог предостерег о того, чтобы позволять чужим людям кормить собаку. Он советует для начала определить круг лиц, которые будут считаться "своими". Это могут быть близкие друзья, родственники и члены семьи, проживающие с питомцем. Все остальные для собаки должны быть чужими. "Это не означает, что питомец должен агрессивно на них реагировать, но принимать лакомства от таких людей не стоит. Любые, даже безобидные и одобренные владельцем лакомства собака принимать не должна", - сказал Голубев.Еще один совет кинолога: следить за поведением собаки на прогулке."Если собака что-то пытается поднять на улице, произнесите команду "фу" или попробуйте отпугнуть ее неожиданным раздражающим звуком. Для этого подойдут тренировочные диски Фишера", - рассказал Голубев.Он пояснил, что это устройство состоит из нескольких металлических пластин, соединенных шнуром. Если диски резко встряхнуть они раздают лязг, неприятный для слуха собаки. Этот звук будет служить отрицательным подкреплением для собаки. "Как только вы заметите, что собака проявила интерес к чему-то, лежащему на земле, встряхните диски, но только делайте это незаметно для неё, чтобы она не ассоциировала этот звук с вами. После нескольких применений собака начинает понимать связь между своим неправильным поведением и неприятными звуками", - сказал кинолог.Однако некоторые собаки могут очень нервно реагировать на диски, поэтому применять их нужно очень обдуманно, советует специалист.Если ничего из этого не помогает и хозяин не уверен в послушности своего питомца, особенно, если на маршрутах прогулки уже случались случаи отравления собак, то последним и радикально действенным способом уберечь собаку от отравления станет намордник.
https://ria.ru/20211004/sobaka-1752920424.html
https://ria.ru/20211016/sobaki-1754833731.html
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общество, москва, собаки, владимир голубев
03:19 08.11.2021 (обновлено: 09:35 08.11.2021)
 
Кинолог рассказал, как защитить собаку от убийц

Кинолог Голубев: защитить собаку от желающих ее отравить поможет команда "фу"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСобака породы чихуахуа на выставке в Сокольниках
Собака породы чихуахуа на выставке в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и тем самым защитить ее от догхантеров, которые намерено травят собак, и предотвратить заболевания, поскольку подобранный кусочек пищи может быть источником болезнетворных бактерий и вирусов.
"Если ваша собака любит что-нибудь подобрать и пожевать, особенно на улице, то вам необходимо внимательно отнестись к такому поведению, поскольку это может быть чревато последствиями. Помимо того, что она может заразиться гельминтами и инфекциями, это может быть опасно для жизни, поскольку догхантеры могут разбрасывать ядовитые продукты прямо на улице. Будьте предельно внимательны к тому, что подбирает ваш питомец с земли и вовремя откорректируйте такое поведение", - рассказал Голубев.
По его словам, как только в доме появилась собака, требуется тут же начинать с ней заниматься обучением командам. "Ваш любимец должен хорошо усвоить команду "фу", - отметил кинолог.
Он рассказал, что для того, чтобы обучить собаку этой команде, нужно положить незаметно во время прогулки лакомство на землю. Когда собака заметит его и захочет подобрать, следует строго произнести команду "фу". Если же питомец пытается съесть лакомство, нужно резко потянуть на себя поводок и повторить команду.
После этого следует ослабить поводок и понаблюдать за собакой. Если у неё не возникает никакого желания поднять с земли лакомство, нужно поощрить питомца лакомством из рук или игрушкой, погладить его за правильное поведение. "Если ваш питомец не проявляет интереса к разбросанным кускам, отпустите его с поводка и при малейшем желании съесть кусочек, отпугивайте командой "фу". Для закрепления этого упражнения периодически меняйте лакомство", - сказал Голубев.
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Также он считает полезным научить реагировать питомца на команду "дай". "Если вдруг собака все-таки что-то подберет, вы всегда сможете забрать у неё этот предмет", - сказал кинолог.
По его словам, чтобы научить питомца этой команде, во время игры следует попытаться забрать у него игрушку, произнеся команду "дай". Для этого можно использовать другую игрушку или лакомство как бы давая их взамен.
"Если питомец отдал вам предмет, очень активно похвалите его. Если животное не отдает вам игрушку, проявите настойчивость в предложении замены. Как только почувствуете, что хватка у собаки ослабла, заберите предмет, поощряя питомца. Важно использовать "замену" в самом начале обучения, в дальнейшем поощрением может быть похвала и поглаживание", - сказал Голубев.
Также кинолог предостерег о того, чтобы позволять чужим людям кормить собаку. Он советует для начала определить круг лиц, которые будут считаться "своими". Это могут быть близкие друзья, родственники и члены семьи, проживающие с питомцем. Все остальные для собаки должны быть чужими. "Это не означает, что питомец должен агрессивно на них реагировать, но принимать лакомства от таких людей не стоит. Любые, даже безобидные и одобренные владельцем лакомства собака принимать не должна", - сказал Голубев.
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Еще один совет кинолога: следить за поведением собаки на прогулке.
"Если собака что-то пытается поднять на улице, произнесите команду "фу" или попробуйте отпугнуть ее неожиданным раздражающим звуком. Для этого подойдут тренировочные диски Фишера", - рассказал Голубев.
Он пояснил, что это устройство состоит из нескольких металлических пластин, соединенных шнуром. Если диски резко встряхнуть они раздают лязг, неприятный для слуха собаки. Этот звук будет служить отрицательным подкреплением для собаки. "Как только вы заметите, что собака проявила интерес к чему-то, лежащему на земле, встряхните диски, но только делайте это незаметно для неё, чтобы она не ассоциировала этот звук с вами. После нескольких применений собака начинает понимать связь между своим неправильным поведением и неприятными звуками", - сказал кинолог.
Однако некоторые собаки могут очень нервно реагировать на диски, поэтому применять их нужно очень обдуманно, советует специалист.
Если ничего из этого не помогает и хозяин не уверен в послушности своего питомца, особенно, если на маршрутах прогулки уже случались случаи отравления собак, то последним и радикально действенным способом уберечь собаку от отравления станет намордник.
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