https://ria.ru/20211108/covid-19-1758054414.html

В Подмосковье выросла заболеваемость COVID-19 среди детей до девяти лет

В Подмосковье выросла заболеваемость COVID-19 среди детей до девяти лет - РИА Новости, 08.11.2021

В Подмосковье выросла заболеваемость COVID-19 среди детей до девяти лет

Заболеваемость детей от 0 до 9 лет коронавирусом выросла на 1% в Подмосковье, два ребенка находятся на ИВЛ, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:49

2021-11-08T13:49

2021-11-08T13:49

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заболеваемость детей от 0 до 9 лет коронавирусом выросла на 1% в Подмосковье, два ребенка находятся на ИВЛ, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Хотелось бы обратить внимание на возрастную структуру. …Растет доля заболевших детей в возрасте от 0 до 9 лет на 1%. …У нас в области открыто 250 детских коек, именно для коронавирусных инфекций, и практически все они заняты на 90% постоянно. …Госпитализируют, как правило, с пневмонией, два ребенка в настоящее время находятся на ИВЛ",- сказала Стригункова на оперативном совещании у губернатора Московской области.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758048663.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова