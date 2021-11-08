Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
Власти: распространение COVID-19 в Самарской области снизилось благодаря нерабочим дням
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в Самарской области снизились благодаря введению периода нерабочих дней, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Темпы распространения инфекции в целом получили снижение. Вот такие результаты двух недель режима нерабочих дней, и, конечно, это подчеркивает эффективность принятых мер", - сказал Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в период нерабочих дней в Самарской области также удалось снизить потребление кислорода больными коронавирусом. "Безусловно, важным является и то, что резко возросли темпы вакцинации. Например, за прошлую неделю более 100 тысяч вакцин поставлено… Один день был рекордный – 19 тысяч вакцин за сутки. Важным является и то, что у нас увеличилось количество свободных мест в госпиталях. Мы наращивали при этом и темпы тестирования, мы в два с половиной раза превышаем темпы, рекомендованные Роспотребнадзором", - рассказал Азаров.
Кроме того, по словам главы региона, в Самарской области почти на треть сократилось количество заболевших ОРВИ и на четверть – количество заболевших пневмонией.
Он добавил, что введение нерабочих дней было "вынужденной необходимостью". "Самарская область в этот период находится на высоких позициях выявления заболеваемости. Да, если брать заболеваемость за 10 месяцев, то у региона очень средние в России показатели. Но сейчас мы находимся на пике, поэтому это была вынужденная необходимость", - отметил Азаров.
В период нерабочих дней, который в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом действовал с 25 октября по 7 ноября включительно, прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора.
В Самарской области лабораторно подтверждены 144 364 случая заражения, в том числе 1695 за последние сутки, скончались 4810 человек с COVID-19, выздоровели 108 362 человека.