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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/covid-19-1758028642.html
Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
Темпы распространения коронавируса в Самарской области снизились благодаря введению периода нерабочих дней, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:59
2021-11-08T11:59
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
нерабочие дни
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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в Самарской области снизились благодаря введению периода нерабочих дней, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Темпы распространения инфекции в целом получили снижение. Вот такие результаты двух недель режима нерабочих дней, и, конечно, это подчеркивает эффективность принятых мер", - сказал Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что в период нерабочих дней в Самарской области также удалось снизить потребление кислорода больными коронавирусом. "Безусловно, важным является и то, что резко возросли темпы вакцинации. Например, за прошлую неделю более 100 тысяч вакцин поставлено… Один день был рекордный – 19 тысяч вакцин за сутки. Важным является и то, что у нас увеличилось количество свободных мест в госпиталях. Мы наращивали при этом и темпы тестирования, мы в два с половиной раза превышаем темпы, рекомендованные Роспотребнадзором", - рассказал Азаров.Кроме того, по словам главы региона, в Самарской области почти на треть сократилось количество заболевших ОРВИ и на четверть – количество заболевших пневмонией.Он добавил, что введение нерабочих дней было "вынужденной необходимостью". "Самарская область в этот период находится на высоких позициях выявления заболеваемости. Да, если брать заболеваемость за 10 месяцев, то у региона очень средние в России показатели. Но сейчас мы находимся на пике, поэтому это была вынужденная необходимость", - отметил Азаров.В период нерабочих дней, который в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом действовал с 25 октября по 7 ноября включительно, прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора.В Самарской области лабораторно подтверждены 144 364 случая заражения, в том числе 1695 за последние сутки, скончались 4810 человек с COVID-19, выздоровели 108 362 человека.
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общество, самарская область, дмитрий азаров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, нерабочие дни
11:59 08.11.2021
 
Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19

Власти: распространение COVID-19 в Самарской области снизилось благодаря нерабочим дням

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Темпы распространения коронавируса в Самарской области снизились благодаря введению периода нерабочих дней, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Темпы распространения инфекции в целом получили снижение. Вот такие результаты двух недель режима нерабочих дней, и, конечно, это подчеркивает эффективность принятых мер", - сказал Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что в период нерабочих дней в Самарской области также удалось снизить потребление кислорода больными коронавирусом. "Безусловно, важным является и то, что резко возросли темпы вакцинации. Например, за прошлую неделю более 100 тысяч вакцин поставлено… Один день был рекордный – 19 тысяч вакцин за сутки. Важным является и то, что у нас увеличилось количество свободных мест в госпиталях. Мы наращивали при этом и темпы тестирования, мы в два с половиной раза превышаем темпы, рекомендованные Роспотребнадзором", - рассказал Азаров.
Медик в ковидном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В некоторых регионах России продлили нерабочие дни
Кроме того, по словам главы региона, в Самарской области почти на треть сократилось количество заболевших ОРВИ и на четверть – количество заболевших пневмонией.
Он добавил, что введение нерабочих дней было "вынужденной необходимостью". "Самарская область в этот период находится на высоких позициях выявления заболеваемости. Да, если брать заболеваемость за 10 месяцев, то у региона очень средние в России показатели. Но сейчас мы находимся на пике, поэтому это была вынужденная необходимость", - отметил Азаров.
В период нерабочих дней, который в Самарской области из-за ситуации с коронавирусом действовал с 25 октября по 7 ноября включительно, прекратили деятельность все организации и ИП, кроме сфер, указанных в постановлении губернатора.
В Самарской области лабораторно подтверждены 144 364 случая заражения, в том числе 1695 за последние сутки, скончались 4810 человек с COVID-19, выздоровели 108 362 человека.
 
Распространение коронавирусаОбществоСамарская областьДмитрий АзаровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Нерабочие дни
 
 
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