https://ria.ru/20211108/byudzhet-1758085546.html

Медведев раскритиковал депутатов, не поддерживающих проект бюджета

Медведев раскритиковал депутатов, не поддерживающих проект бюджета - РИА Новости, 08.11.2021

Медведев раскритиковал депутатов, не поддерживающих проект бюджета

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что депутаты, которые не поддерживают бюджет, одновременно выступают против заложенного в него множества... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:17

2021-11-08T16:17

2021-11-08T16:17

общество

бюджет

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что депутаты, которые не поддерживают бюджет, одновременно выступают против заложенного в него множества социальных обязательств, и призвал обращать на это внимание, подчеркнув, что "страна должна знать своих героев"."Я просил бы наших товарищей в Государственной Думе эту позицию довольно активно и наступательно отстаивать. Ведь наши оппоненты что говорят: мы не будем голосовать за бюджет, потому что там нет этого, нет этого и нет этого", - сказал он в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению бюджета. Медведев отметил, что "бюджет никогда идеальным не бывает", но сейчас он точно лучше, чем еще некоторое время назад."Потому что мы все равно наращиваем социальные обязательства, и это хорошо. Но наши коллеги-то ведь когда голосуют против бюджета, они голосуют против огромного количества важнейших социальных решений. Надо им это предъявлять. Сказать: ну да, вы против бюджета, значит вы против этого, против этого и против этого. Люди должны знать об этом. Страна должна знать своих героев", - заявил он.

https://ria.ru/20211102/marchenko-1757421646.html

россия

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общество, бюджет, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия