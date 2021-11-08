https://ria.ru/20211108/biznes-1758091966.html

Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП

Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП - РИА Новости, 08.11.2021

Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП

Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, с 1 ноября по 30 декабря могут... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:41

2021-11-08T16:41

2021-11-08T16:41

корпорация мсп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, с 1 ноября по 30 декабря могут взять льготный кредит или реструктурировать уже действующий по пониженной ставке в рамках совместной программы Банка России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Кредит может быть взят на любые цели по ставке не выше 8,5% годовых в одном из уполномоченных Корпорацией МСП банков. При этом наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ льготного кредитования не будет являться препятствием к получению финансирования в рамках лимита.К наиболее пострадавшим отраслям относятся 28 видов деятельности (ОКВЭД), указанные в утвержденном правительством перечне. Это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.Ранее Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации МСП под 4% годовых на срок до 1,5 лет.С 1 ноября МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной программе правительства ФОТ 3.0. В рамках программы оказывается поддержка отраслям, которые больше всего пострадали в результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на любые цели под 3% годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа на полгода.

https://ria.ru/20211008/podderzhka-1753697997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, россия