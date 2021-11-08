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Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП
Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП - РИА Новости, 08.11.2021
Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП
Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, с 1 ноября по 30 декабря могут... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:41
2021-11-08T16:41
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, с 1 ноября по 30 декабря могут взять льготный кредит или реструктурировать уже действующий по пониженной ставке в рамках совместной программы Банка России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Кредит может быть взят на любые цели по ставке не выше 8,5% годовых в одном из уполномоченных Корпорацией МСП банков. При этом наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ льготного кредитования не будет являться препятствием к получению финансирования в рамках лимита.К наиболее пострадавшим отраслям относятся 28 видов деятельности (ОКВЭД), указанные в утвержденном правительством перечне. Это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.Ранее Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации МСП под 4% годовых на срок до 1,5 лет.С 1 ноября МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной программе правительства ФОТ 3.0. В рамках программы оказывается поддержка отраслям, которые больше всего пострадали в результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на любые цели под 3% годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа на полгода.
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корпорация мсп, россия
16:41 08.11.2021
 

Малый бизнес получит льготные кредиты по программе Банка России и КМСП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, с 1 ноября по 30 декабря могут взять льготный кредит или реструктурировать уже действующий по пониженной ставке в рамках совместной программы Банка России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Кредит может быть взят на любые цели по ставке не выше 8,5% годовых в одном из уполномоченных Корпорацией МСП банков. При этом наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ льготного кредитования не будет являться препятствием к получению финансирования в рамках лимита.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:28
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП
К наиболее пострадавшим отраслям относятся 28 видов деятельности (ОКВЭД), указанные в утвержденном правительством перечне. Это гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.
"Предприниматели смогут не только получить новые заемные средства по низкой ставке, но и реструктурировать уже имеющиеся кредиты по ставке ниже 8,5%. Это возможно за счёт того, что часть рисков за предпринимателей берет на себя Корпорация МСП. Мы предусмотрели специальные лимиты для микро, малого- бизнеса, чтобы они смогли гарантированно получить необходимое финансирование", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса. В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации МСП под 4% годовых на срок до 1,5 лет.
С 1 ноября МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование по продленной антикризисной программе правительства ФОТ 3.0. В рамках программы оказывается поддержка отраслям, которые больше всего пострадали в результате пандемии. Она предусматривает выдачу бизнесу кредитов на любые цели под 3% годовых со сроком погашения 18 месяцев при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. При этом заемщику предоставляется отсрочка платежа на полгода.
 
Корпорация МСПРоссия
 
 
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