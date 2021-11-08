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https://ria.ru/20211108/biznes-1757999798.html
Титов рассказал о работе бизнеса в локдаун
Титов рассказал о работе бизнеса в локдаун - РИА Новости, 08.11.2021
Титов рассказал о работе бизнеса в локдаун
Большая часть российского бизнеса не стремится в локдаун использовать теневые схемы экономии расходов, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:10
2021-11-08T09:10
распространение коронавируса
экономика
борис титов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большая часть российского бизнеса не стремится в локдаун использовать теневые схемы экономии расходов, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.В опросе приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из 85 регионов РФ. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников)."Выяснилось, что, несмотря на большие и объективные трудности в локдаун, большая часть предпринимателей не стремится использовать теневые схемы экономии расходов. Отвечая на вопрос "Знаете Вы о случаях перехода Ваших партнеров или конкурентов к теневым схемам (ухода от уплаты налогов, выплаты зарплат в конвертах и др.) в результате локдауна?", больше половины респондентов (53,3%) заявили, что не сталкивались с таким поведением", - говорится в материалах.Остальные 46,7% опрошенных слышали о схемах. При этом 13,1% назвали их число незначительным, 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, и еще 16,4% - что обойтись без теневых схем не удается никому."Конечно, это всего лишь опрос. Однако отвечали люди не про себя, а про конкурентов, поэтому результатам можно верить. Думаю, причина законопослушности в том, что государство уже отстроило все системы контроля по максимуму. Поэтому и его роль в поддержке бизнеса чрезвычайно велика", - прокомментировал Титов.
https://ria.ru/20211104/vaktsiny-1757672140.html
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экономика, борис титов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:10 08.11.2021
 
Титов рассказал о работе бизнеса в локдаун

Омбудсмен Титов: большая часть бизнеса не прибегает к теневым схемам в локдаун

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большая часть российского бизнеса не стремится в локдаун использовать теневые схемы экономии расходов, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
В опросе приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из 85 регионов РФ. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников).
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"Выяснилось, что, несмотря на большие и объективные трудности в локдаун, большая часть предпринимателей не стремится использовать теневые схемы экономии расходов. Отвечая на вопрос "Знаете Вы о случаях перехода Ваших партнеров или конкурентов к теневым схемам (ухода от уплаты налогов, выплаты зарплат в конвертах и др.) в результате локдауна?", больше половины респондентов (53,3%) заявили, что не сталкивались с таким поведением", - говорится в материалах.
Остальные 46,7% опрошенных слышали о схемах. При этом 13,1% назвали их число незначительным, 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, и еще 16,4% - что обойтись без теневых схем не удается никому.
"Конечно, это всего лишь опрос. Однако отвечали люди не про себя, а про конкурентов, поэтому результатам можно верить. Думаю, причина законопослушности в том, что государство уже отстроило все системы контроля по максимуму. Поэтому и его роль в поддержке бизнеса чрезвычайно велика", - прокомментировал Титов.
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