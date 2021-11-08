https://ria.ru/20211108/biznes-1757997601.html

Столичные предприятия получат новые меры поддержки бизнеса

Столичные предприятия получат новые меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 08.11.2021

Столичные предприятия получат новые меры поддержки бизнеса

Новые меры поддержки смогут получить порядка 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:23

2021-11-08T08:23

2021-11-08T10:19

экономика

бизнес

москва

департамент экономической политики и развития

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые меры поддержки смогут получить порядка 110 тысяч столичных предприятий малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте мэра Москвы.По его словам, на предприятиях, подходящих под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся 3,5% от общего числа работающих в Москве. Среди потенциальных получателей поддержки наибольшую часть составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, а также организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства.По данным на сайте, в рамках новых федеральных мер поддержки компании из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0". Кредит выдается на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%. Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается по формуле "один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев"."В течение первых шести месяцев предпринимателя освободят от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями. Помимо этого, для субъектов МСП пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября", - говорится в сообщении.По словам руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, программа льготного кредитования "ФОТ 3.0" распространяется на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 организации, в которых работают более 174 тысяч человек."Таким образом, в случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек — это 5,7 процента от общего числа рабочих мест в Москве", — приводятся на сайте слова Пуртова.

https://ria.ru/20211103/biznes-plan-1757605721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бизнес, москва, департамент экономической политики и развития