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Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши
Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 08.11.2021
Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек, они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:37
2021-11-08T18:51
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек, они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, следует из фотографий, которые публикует государственное белорусское агентство Белта.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.На публикуемых агентством кадрах видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на котором установлена табличка с предупреждением на польском языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. С другой стороны ограждения стоят польские силовики в амуниции и со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.Среди беженцев, судя по фотографиям, много женщин и детей, в том числе грудных. На некоторых кадрах запечатлены палатки, которые установили беженцы, спальные мешки, костры, у которых греются мигранты, а также стволы деревьев, упавшие на колючую проволоку. Также на одном из фото видно поваленное заграждение.Агентство также публикует фотографию, на которой пятеро мужчин переносят человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это — результат применения слезоточивого газа польскими силовиками. "Нас поливают газом. Смотрите, что происходит", — приводит слова пожилого мужчины агентство. В сообщении отмечается, что его сына принесли на импровизированных носилках со стороны границы. "На смеси языков он объясняет: у молодого человека отнялись ноги, сам идти уже не может. Слово "Газ!" раз за разом повторяет пожилая женщина", — говорится в сообщении.Агентство утверждает, что "сейчас у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около трех тысяч".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211108/nelegaly-1758072645.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:37 08.11.2021 (обновлено: 18:51 08.11.2021)
 
Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши

Belta: беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие территориальной обороны Польши блокируют группу беженцев на белорусско-польской границе
Военнослужащие территориальной обороны Польши блокируют группу беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек, они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, следует из фотографий, которые публикует государственное белорусское агентство Белта.
Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, в ней свыше тысячи человек, много женщин и детей.
На публикуемых агентством кадрах видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на котором установлена табличка с предупреждением на польском языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения. С другой стороны ограждения стоят польские силовики в амуниции и со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет.
Среди беженцев, судя по фотографиям, много женщин и детей, в том числе грудных. На некоторых кадрах запечатлены палатки, которые установили беженцы, спальные мешки, костры, у которых греются мигранты, а также стволы деревьев, упавшие на колючую проволоку. Также на одном из фото видно поваленное заграждение.
Агентство также публикует фотографию, на которой пятеро мужчин переносят человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это — результат применения слезоточивого газа польскими силовиками. "Нас поливают газом. Смотрите, что происходит", — приводит слова пожилого мужчины агентство. В сообщении отмечается, что его сына принесли на импровизированных носилках со стороны границы. "На смеси языков он объясняет: у молодого человека отнялись ноги, сам идти уже не может. Слово "Газ!" раз за разом повторяет пожилая женщина", — говорится в сообщении.
Агентство утверждает, что "сейчас у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около трех тысяч".
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В Белорусском Красном Кресте готовы помочь нелегальным мигрантам
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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