15:01 08.11.2021 (обновлено: 15:40 08.11.2021)
Погранкомитет Белоруссии не исключил провокаций со стороны Польши
Погранкомитет Белоруссии не исключил провокаций со стороны Польши в ситуации с беженцами
© Sputnik / Инна ГришукБеженцы на белорусско-польской границе
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что предпринимаются меры для обеспечения безопасности в районе нахождения идущих в Польшу беженцев и для недопущения провокаций, но международные пункты пропуска работают штатно.
Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области. Группа беженцев находилась вблизи трассы, которая ведет к этому международному пункту пропуска. По данным белорусского погранведомства, в группе свыше тысячи человек, среди них женщины и дети, угрозы они не представляют.
"Подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций", - сказал Бычковский.
При этом он обратил внимание, что пропуск лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска на границе осуществляется в штатном режиме.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.