Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/belorussiya-1758056704.html
В Белоруссии запретили деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"
В Белоруссии запретили деятельность интернет-ресурсов "BYPOL" - РИА Новости, 08.11.2021
В Белоруссии запретили деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"
Запрещена деятельность интернет-ресурсов "BYPOL" в Белоруссии, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:59
2021-11-08T13:59
в мире
белоруссия
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Запрещена деятельность интернет-ресурсов "BYPOL" в Белоруссии, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Белоруссии Вячеслав Орловский."Решением министерства внутренних дел 8 ноября признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством мобилизационного плана "Перамога" (победа в переводе с белорусского – ред.). Созданного сбежавшими в Польшу предателями из инициативы BYPOL. Их цель насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь и вооруженный захват государственной власти. Отмечу, что все лица, которые зарегистрировались в экстремистском плане "Перамога" с целью получения из Польши мобилизационного предписания будут привлечены к уголовной ответственности, в качестве участников экстремистского формирования", - сказал Орловский.Как следует из решения МВД Белоруссии, к экстремистским формированиям также приравнены группы "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога" на различных платформах в социальных сетях, приложениях, видеохостинге и мессенджерах.В МВД Белоруссии также напоминают, что подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.
https://ria.ru/20211028/dw-1756757310.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, мвд белоруссии
13:59 08.11.2021
 
В Белоруссии запретили деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"

МВД Белоруссии запретило деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Запрещена деятельность интернет-ресурсов "BYPOL" в Белоруссии, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Белоруссии Вячеслав Орловский.
"Решением министерства внутренних дел 8 ноября признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством мобилизационного плана "Перамога" (победа в переводе с белорусского – ред.). Созданного сбежавшими в Польшу предателями из инициативы BYPOL. Их цель насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь и вооруженный захват государственной власти. Отмечу, что все лица, которые зарегистрировались в экстремистском плане "Перамога" с целью получения из Польши мобилизационного предписания будут привлечены к уголовной ответственности, в качестве участников экстремистского формирования", - сказал Орловский.
Как следует из решения МВД Белоруссии, к экстремистским формированиям также приравнены группы "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога" на различных платформах в социальных сетях, приложениях, видеохостинге и мессенджерах.
В МВД Белоруссии также напоминают, что подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 20:08
В Белоруссии объяснили, почему заблокировали сайт Deutsche Welle
 
В миреБелоруссияМВД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"