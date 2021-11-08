В Белоруссии запретили деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"
МВД Белоруссии запретило деятельность интернет-ресурсов "BYPOL"
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Запрещена деятельность интернет-ресурсов "BYPOL" в Белоруссии, сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Белоруссии Вячеслав Орловский.
"Решением министерства внутренних дел 8 ноября признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством мобилизационного плана "Перамога" (победа в переводе с белорусского – ред.). Созданного сбежавшими в Польшу предателями из инициативы BYPOL. Их цель насильственное изменение конституционного строя Республики Беларусь и вооруженный захват государственной власти. Отмечу, что все лица, которые зарегистрировались в экстремистском плане "Перамога" с целью получения из Польши мобилизационного предписания будут привлечены к уголовной ответственности, в качестве участников экстремистского формирования", - сказал Орловский.
Как следует из решения МВД Белоруссии, к экстремистским формированиям также приравнены группы "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога" на различных платформах в социальных сетях, приложениях, видеохостинге и мессенджерах.
В МВД Белоруссии также напоминают, что подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Перечень экстремистских формирований опубликован и регулярно обновляется.
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