https://ria.ru/20211108/bayden-1758143211.html
Байден заявил о выполненном обещании Путину
Байден заявил о выполненном обещании Путину - РИА Новости, 08.11.2021
Байден заявил о выполненном обещании Путину
Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное своему российскому коллеге обещание ловить хакеров по всему миру. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:22
2021-11-08T23:22
2021-11-08T23:54
в мире
сша
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джо байден
фбр
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное своему российскому коллеге обещание ловить хакеров по всему миру.Документ опубликовали после того, как стало известно, что США предъявили обвинения в кибермошенничестве гражданину России Евгению Полянскому и украинцу Ярославу Васинскому.По его словам, нужно еще очень много сделать в этом направлении, но Америка предприняла важные шаги для укрепления критически важной инфраструктуры.Байден добавил, что его администрация продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и американские интересы от киберугроз.Полянина и Васинского в США подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина США, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Обоих внесли в санкционный список.Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, Полянину предъявили обвинения в "кибератаках с целью вымогательства". По мнению американской юстиции, он получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать.Россиянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может находиться в Барнауле.Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в США. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.
https://ria.ru/20211108/kibervymogateli-1758133727.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, фбр
23:22 08.11.2021 (обновлено: 23:54 08.11.2021)
Байден заявил о выполненном обещании Путину
Байден заявил, что выполнил обещание Путину привлечь киберпреступников к ответственности
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что выполнил данное своему российскому коллеге обещание ловить хакеров по всему миру.
"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", — говорится в заявлении главы Белого дома.
Документ опубликовали после того, как стало известно, что США предъявили обвинения в кибермошенничестве гражданину России Евгению Полянскому и украинцу Ярославу Васинскому.
"Мы используем всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам, чтобы укрепить защиту в нашей стране, бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа, и используем международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели", — заявил Байден.
По его словам, нужно еще очень много сделать в этом направлении, но Америка
предприняла важные шаги для укрепления критически важной инфраструктуры.
Байден добавил, что его администрация продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и американские интересы от киберугроз.
Полянина и Васинского в США подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина США
, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Обоих внесли в санкционный список.
Как сообщил генпрокурор Меррик Гарленд, Полянину предъявили обвинения в "кибератаках с целью вымогательства". По мнению американской юстиции, он получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать.
Россиянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР
, он может находиться в Барнауле
.
Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше
и планируют депортировать в США. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.
В Госдепе сообщили, что власти США предлагают награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности и определить местонахождение лидеров группировки Sodinokibi/REvil.