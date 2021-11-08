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США никто не сможет защитить
Американский сенатор рассказал, как Байден разваливает армию - РИА Новости, 08.11.2021
США никто не сможет защитить
Американские солдаты уделяют больше внимания изучению критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:11
2021-11-08T11:34
в мире
сша
великобритания
джо байден
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские солдаты уделяют больше внимания изучению критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на члена комитета по вооруженным силам сената США Джоша Хоули.Политик выступил с таким заявлением после поражения американцев во время недавних учений с британцами.По его мнению, сейчас военных беспокоят культурные, а не реальные противостояния, и винит он в этом прежде всего администрацию Джо Байдена.Сенатор убежден, что американская армия продолжает оставаться лучшей во всем мире, однако власти делают все, чтобы это изменить.Как отмечает издание, учения "Зеленый кинжал — 2021" проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. В результате Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании.
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/ssha-1756661872.html
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в мире, сша, великобритания, джо байден
09:11 08.11.2021 (обновлено: 11:34 08.11.2021)
 
Американский сенатор рассказал, как Байден разваливает армию

Сенатор Хоули обвинил администрацию Байдена в ослаблении армии с помощью расовых теорий

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские солдаты уделяют больше внимания изучению критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на члена комитета по вооруженным силам сената США Джоша Хоули.
Политик выступил с таким заявлением после поражения американцев во время недавних учений с британцами.
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По его мнению, сейчас военных беспокоят культурные, а не реальные противостояния, и винит он в этом прежде всего администрацию Джо Байдена.
Сенатор убежден, что американская армия продолжает оставаться лучшей во всем мире, однако власти делают все, чтобы это изменить.
"Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, которого, по-видимому, хотят левые", — заключил Хоули.
Как отмечает издание, учения "Зеленый кинжал — 2021" проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. В результате Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании.
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В миреСШАВеликобританияДжо Байден
 
 
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