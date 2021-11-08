https://ria.ru/20211108/armiya-1758000221.html

США никто не сможет защитить

Американский сенатор рассказал, как Байден разваливает армию - РИА Новости, 08.11.2021

США никто не сможет защитить

Американские солдаты уделяют больше внимания изучению критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на члена... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:11

2021-11-08T09:11

2021-11-08T11:34

в мире

сша

великобритания

джо байден

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американские солдаты уделяют больше внимания изучению критической расовой теории, чем военной подготовке, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на члена комитета по вооруженным силам сената США Джоша Хоули.Политик выступил с таким заявлением после поражения американцев во время недавних учений с британцами.По его мнению, сейчас военных беспокоят культурные, а не реальные противостояния, и винит он в этом прежде всего администрацию Джо Байдена.Сенатор убежден, что американская армия продолжает оставаться лучшей во всем мире, однако власти делают все, чтобы это изменить.Как отмечает издание, учения "Зеленый кинжал — 2021" проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. В результате Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/ssha-1756661872.html

https://ria.ru/20211022/mosch-1755720166.html

сша

великобритания

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в мире, сша, великобритания, джо байден