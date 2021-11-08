https://ria.ru/20211108/amerikantsy-1758010113.html

"Путин съест Байдена на обед"

В США "поставили крест" на возможности сдержать Россию - РИА Новости, 08.11.2021

"Путин съест Байдена на обед"

Читатели The Wall Street Journal раскритиковали внешнеполитический курс президента США Джо Байдена. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:29

2021-11-08T10:29

2021-11-08T11:05

в мире

сша

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джо байден

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели The Wall Street Journal раскритиковали внешнеполитический курс президента США Джо Байдена.Поводом для обсуждения стала статья американского сенатора Тома Коттона, который призвал главу Белого дома предпринять конкретные шаги для сдерживания России. Речь идет об увеличении объема поставок летального оружия на Украину, введении санкций против "Северного потока — 2", высылке российских дипломатов и проведении ведущими европейскими странами более жесткой политики с Москвой.Далеко не все пользователи согласились с предложениями политика. Так, комментатор под ником Herve Guerin считает опасным подрыв отношений между Россией и Евросоюзом."США нужна сильная экономика ЕС, а для этого необходимы более крепкие связи с Россией", — отметил он.Другие комментаторы усомнились в том, что Джо Байден сможет реализовать представленные инициативы."Он слаб и сбит с толку, он совершенно не разбирается во внешней и оборонной политике", — заключил D P Firlik.Некоторые читатели также раскритиковали само название статьи "Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена"."Она должна называться "Россия станет следующим провалом внешней политики Байдена", — почеркнул Darnell Williams."Следующее испытание? Да Путин съест Байдена на обед", — заключил JAMES SCHAAD.Ранее американские читатели сайта Fox News заявили, что доверяют Владимиру Путину больше, чем администрации Джо Байдена, и отметили, что России повезло иметь во главе страны такого сильного лидера.

https://ria.ru/20211103/predatelstvo-1757477264.html

https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

сша

россия

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия