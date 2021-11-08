https://ria.ru/20211108/adygeya-1758047561.html

Глава Адыгеи вспомнил подвиг земляка-писателя, совершенный 80 лет назад

Глава Адыгеи вспомнил подвиг земляка-писателя, совершенный 80 лет назад - РИА Новости, 08.11.2021

Глава Адыгеи вспомнил подвиг земляка-писателя, совершенный 80 лет назад

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вспомнил подвиг земляка-писателя Хусена Андрухаева, который ровно 80 лет назад, прикрывая отход своего подразделения, подорвал себя... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:14

2021-11-08T13:14

2021-11-08T13:14

республика адыгея

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вспомнил подвиг земляка-писателя Хусена Андрухаева, который ровно 80 лет назад, прикрывая отход своего подразделения, подорвал себя вместе в фашистами.Отмечается, что Андрухаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, и он стал первым из адыгов и из советских писателей, удостоенным этого звания. Во многих населенных пунктах Адыгеи есть улицы Андрухаева, его имя носит республиканский педагогический колледж, в котором он учился до войны.

https://ria.ru/20210930/podvig-1752417192.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика адыгея, мурат кумпилов