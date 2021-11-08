Глава Адыгеи вспомнил подвиг земляка-писателя, совершенный 80 лет назад
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вспомнил подвиг земляка-писателя, совершённый 80 лет назад
© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
КРАСНОДАР, 8 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вспомнил подвиг земляка-писателя Хусена Андрухаева, который ровно 80 лет назад, прикрывая отход своего подразделения, подорвал себя вместе в фашистами.
"Сегодня исполняется 80 лет подвигу Хусена Андрухаева. 8 ноября 1941 года на окраине села Дьяково 21-летний парень из адыгского аула политрук Хусен Андрухаев, прикрывая вынужденный отход своего подразделения, подорвал связкой гранат себя и подступивших фашистских солдат. Его героический поступок впоследствии стал символом стойкости и героизма нашего народа, примером для бойцов и офицеров Красной Армии", - написал Кумпилов в своем Instagram.
Отмечается, что Андрухаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, и он стал первым из адыгов и из советских писателей, удостоенным этого звания. Во многих населенных пунктах Адыгеи есть улицы Андрухаева, его имя носит республиканский педагогический колледж, в котором он учился до войны.
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