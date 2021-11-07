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В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения

В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения - РИА Новости, 07.11.2021

В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения

Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:57

2021-11-07T11:57

2021-11-07T11:57

распространение коронавируса

общество

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта.Согласно изменениям, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации, или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему QR-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии