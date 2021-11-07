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В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения - РИА Новости, 07.11.2021
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения
Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:57
2021-11-07T11:57
2021-11-07T11:57
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта.Согласно изменениям, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации, или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему QR-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения
Красноярские власти запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ и кафе без взрослых