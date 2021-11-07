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Распространение коронавируса
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В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения - РИА Новости, 07.11.2021
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения
Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:57
2021-11-07T11:57
распространение коронавируса
общество
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба губернатора региона.Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта.Согласно изменениям, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации, или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему QR-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.
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общество, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 07.11.2021
 
В Красноярском крае ужесточили коронавирусные ограничения

Красноярские власти запретили несовершеннолетним посещать ТРЦ и кафе без взрослых

© РИА Новости / Александр ПаниотовВид на город Красноярск
Вид на город Красноярск - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Власти запретили детям и подросткам до 18 лет посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Система предъявления QR-кодов в Красноярском крае действует с 30 октября. Ограничения действуют только для входа в ТРЦ, а также на объекты культуры и спорта.
"Внесены изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции... В указе прописан запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей", - говорится в сообщении.
Согласно изменениям, система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации, или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предлагает ввести систему QR-кодов дополнительно в кафе и ресторанах, объектах индустрии красоты (парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах), а также при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения могут коснуться и спортивной сферы - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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