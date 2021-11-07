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СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину - РИА Новости, 07.11.2021
СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
Полиция Ирландии задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании, сообщает местная газета Irish Times. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T01:26
2021-11-07T01:26
2021-11-07T01:26
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парламент великобритании
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция Ирландии задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании, сообщает местная газета Irish Times.По данным издания, правоохранители задержали 41-летнего мужчину утром в субботу в графстве Корк. В операции принимали участие до 15 полицейских, которые отвезли мужчину в полицейский участок для допроса.Мужчина, предположительно, в октябре позвонил представительнице лейбористской партии Британии и угрожал ей убийством. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике.Как передает местное издание thejournal.ie, полиция Ирландии подтвердила задержание."Полиция в Дугласе исполнила ордер на обыск сегодня утром, в субботу, в жилом доме ... В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции", - приводит издание заявление представителя ирландских правоохранителей.Они добавили, что задержанный находится под стражей в участке. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября - через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.Эймесс, представляющий избирательный округ Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался 15 октября от ножевых ранений после нападения в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: убийца вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Задержанному Али Харби Али были предъявлены обвинения в убийстве парламентария и в подготовке террористических актов.
https://ria.ru/20200124/1563828330.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирландия, парламент великобритании
СМИ: в Ирландии задержали угрожавшего убить парламентария Британии мужчину
Irish Times: в Ирландии задержали мужчину, угрожавшего убить депутата парламента Британии
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Полиция Ирландии
задержала британца, предположительно, угрожавшего убить депутата парламента Великобритании
, сообщает местная газета Irish Times
.
По данным издания, правоохранители задержали 41-летнего мужчину утром в субботу в графстве Корк. В операции принимали участие до 15 полицейских, которые отвезли мужчину в полицейский участок для допроса.
Мужчина, предположительно, в октябре позвонил представительнице лейбористской партии Британии и угрожал ей убийством. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике.
Как передает местное издание thejournal.ie
, полиция Ирландии подтвердила задержание.
"Полиция в Дугласе исполнила ордер на обыск сегодня утром, в субботу, в жилом доме ... В ходе обыска было изъято несколько электронных устройств и задержан мужчина (41 год), подозреваемый в угрозах лицу, не находящемуся в данной юрисдикции", - приводит издание заявление представителя ирландских правоохранителей.
Они добавили, что задержанный находится под стражей в участке. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября - через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.
Эймесс, представляющий избирательный округ Саутенд-Уэст (Эссекс
), скончался 15 октября от ножевых ранений после нападения в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: убийца вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Задержанному Али Харби Али были предъявлены обвинения в убийстве парламентария и в подготовке террористических актов.