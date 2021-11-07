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В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней

В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 07.11.2021

В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней

Нерабочие дни после 7 ноября в Ставропольском крае продлевать не будут, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:53

2021-11-07T14:53

2021-11-07T15:13

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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни после 7 ноября в Ставропольском крае продлевать не будут, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни - с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", - написал Владимиров в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он добавил, что школьники и студенты на Ставрополье, как это и было установлено ранее, с 8 по 15 ноября будут учиться в дистанционном режиме."В остальном - все без изменений", - подчеркнул губернатор.В регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 101 071 человек, выздоровели 77 969, скончались 4 295 человек.

ставропольский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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