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В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней
В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней - РИА Новости, 07.11.2021
В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней
Нерабочие дни после 7 ноября в Ставропольском крае продлевать не будут, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:53
2021-11-07T14:53
2021-11-07T15:13
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Нерабочие дни после 7 ноября в Ставропольском крае продлевать не будут, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни - с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", - написал Владимиров в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он добавил, что школьники и студенты на Ставрополье, как это и было установлено ранее, с 8 по 15 ноября будут учиться в дистанционном режиме."В остальном - все без изменений", - подчеркнул губернатор.В регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 101 071 человек, выздоровели 77 969, скончались 4 295 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, ставропольский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:53 07.11.2021 (обновлено: 15:13 07.11.2021)
В Ставропольском крае решили не продлевать режим нерабочих дней
Губернатор Ставрополья Владимиров решил не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября