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Делегация правительства Москвы возложила цветы в Александровском саду
Делегация правительства Москвы возложила цветы в Александровском саду - РИА Новости, 07.11.2021
Делегация правительства Москвы возложила цветы в Александровском саду
Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 7 ноября 1941 года, в мероприятии принял участие заммэра столицы... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T12:51
2021-11-07T12:51
2021-11-07T12:51
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 7 ноября 1941 года, в мероприятии принял участие заммэра столицы Пётр Бирюков, сообщается на сайте мэра Москвы."Делегацию правительства Москвы на торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков", - говорится в сообщении.Дополняется, что в мероприятии также приняли участие волонтеры и военнослужащие Преображенского полка.Кроме того, после возложения цветов к Вечному огню память павших почтили минутой молчания, а затем Военный образцовый оркестр почетного караула исполнил гимн России. Перед участниками церемонии торжественно промаршировала рота почетного караула.Седьмого ноября 1941 года войска прошли маршем от Исторического музея до Москворецкого моста. В параде участвовали больше 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности.
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День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года
В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.
По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции.
Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года.
Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации.
Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991.
С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года.
2021-11-07T12:51
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, видео
Делегация правительства Москвы возложила цветы в Александровском саду
Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата