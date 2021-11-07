06:47 07.11.2021 (обновлено: 13:50 07.11.2021)
Товарооборот России и Китая за десять месяцев вырос на треть
Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2021 года вырос на 30 процентов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам десяти месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115,663 миллиарда долларов, тем самым превысив показатель за весь прошлый год, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 30,6% в годовом выражении и составил 52,904 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 31,2%, составив 62,759 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре товарооборот России и Китая составил 13,026 миллиарда долларов. Россия из Китая ввезла товаров на сумму 5,504 миллиарда долларов, КНР из России — на 7,522 миллиарда.
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.
Отдельно в октябре товарооборот России и Китая составил 13,026 миллиарда долларов. Россия из Китая ввезла товаров на сумму 5,504 миллиарда долларов, КНР из России — на 7,522 миллиарда.
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.