01:54 07.11.2021 (обновлено: 02:02 07.11.2021)
СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
Washington Post: Данченко снабжал ложными сведениями для "досье" на Трампа Чарльз Долан
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан снабжал российского аналитика Игоря Данченко ложными сведениями для "досье" на бывшего президента США Дональда Трампа о его якобы связях с Россией.
Как пишет издание, сначала американец снабжал российского аналитика информацией, однако в дальнейшем сам пытался ее дискредитировать.
Газета сообщает, что имя Долана не фигурирует в обвинительном заключении: вместо этого он указан как "специалист по связям с общественностью номер один". Тем не менее, адвокат Долана Ральф Мартин подтвердил, что его клиент является тем самым человеком. Юрист не сообщил какие-либо иные детали, сославшись на то, что Долан выступает свидетелем по делу, которое еще не закрыто.
По информации Washington Post, Долан работал в предвыборных штабах Билла и Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. В обвинительном заключении также содержится вывод, что он якобы "часто контактировал с представителями российского руководства".
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В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.
Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.