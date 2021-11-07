https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html

СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа

СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа - РИА Новости, 07.11.2021

СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа

Газета Washington Post утверждает, что близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан снабжал российского аналитика... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T01:54

2021-11-07T01:54

2021-11-07T02:02

в мире

сша

хиллари клинтон

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан снабжал российского аналитика Игоря Данченко ложными сведениями для "досье" на бывшего президента США Дональда Трампа о его якобы связях с Россией.Как пишет издание, сначала американец снабжал российского аналитика информацией, однако в дальнейшем сам пытался ее дискредитировать.Газета сообщает, что имя Долана не фигурирует в обвинительном заключении: вместо этого он указан как "специалист по связям с общественностью номер один". Тем не менее, адвокат Долана Ральф Мартин подтвердил, что его клиент является тем самым человеком. Юрист не сообщил какие-либо иные детали, сославшись на то, что Долан выступает свидетелем по делу, которое еще не закрыто.По информации Washington Post, Долан работал в предвыборных штабах Билла и Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. В обвинительном заключении также содержится вывод, что он якобы "часто контактировал с представителями российского руководства".В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20211105/danchenko-1757761102.html

https://ria.ru/20211104/danchenko-1757750567.html

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в мире, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, россия