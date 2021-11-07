https://ria.ru/20211107/ssha-1757968132.html

В США назвали условия для оказания финансовой помощи Афганистану

В США назвали условия для оказания финансовой помощи Афганистану - РИА Новости, 07.11.2021

В США назвали условия для оказания финансовой помощи Афганистану

США не видят возможности оказывать финансовую помощь новым властям Афганистана, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:01

2021-11-07T19:01

2021-11-07T19:01

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США не видят возможности оказывать финансовую помощь новым властям Афганистана, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов, сказал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.Салливан добавил, что несмотря на это, США остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана, работая с некоммерческими организациями и структурами гражданского общества.

https://ria.ru/20211101/terroristy-1757140164.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джейк салливан